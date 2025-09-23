Kolkata में दुर्गा पूजा से पहले भारी बारिश से 7 लोगों की मौत, सड़क-ट्रेन और हवाई सेवा ठप

Language
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 12:19 PM (IST)

    कोलकाता में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और पांच लोगों की जान चली गई है। सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात हैं जिससे रेल और मेट्रो सेवाएं बाधित हुई हैं। कई घरों में पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में और भारी बारिश हो सकती है।

    बारिश से कई घरों और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता और इसके आसपास के इलाकों में मंगलवार को रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया। भारी बारिश की वजह से शहर में पांच लोगों की मौत हो गई है।

    सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात, रेल और मेट्रो सेवाओं में रुकावट और आम गतिविधियां ठप सी हो गई है। बारिश से कई घरों और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया। पांच लोगों की मौत की खबर ने इस आपदा को और भी गंभीर बना दिया।

    भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में और भारी बारिश हो सकती है। शहर में गारिया कमदहारी में कुछ ही घंटों में 332 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि जोधपुर पार्क में 285 मिमी और कालीघाट में 280 मिमी बारिश हुई।

    मेट्रो और रेल सेवाएं ठप

    कोलकाता मेट्रो रेलवे की ब्लू लाइन (दक्षिणेश्वर-शहीद खुदीराम) के मध्य भाग, विशेष रूप से महानायक उत्तम कुमार और रवींद्र सरोवर स्टेशनों के बीच पानी भरने से सेवाएं निलंबित कर दी गईं। मेट्रो प्रवक्ता ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए शहीद खुदीराम और मैदान स्टेशनों के बीच सेवाएं रोक दी गई हैं, जबकि दक्षिणेश्वर से मैदान तक सीमित सेवा चल रही है। जल्द ही सामान्य सेवाएं बहाल होने की उम्मीद है।

    पूर्वी रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि सीलदह दक्षिण खंड में ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बंद है। सीलदह उत्तर और मुख्य खंडों में केवल नाममात्र सेवाएं चल रही हैं। हावड़ा और कोलकाता टर्मिनल स्टेशनों से ट्रेनें भी प्रभावित हैं, और चितपुर यार्ड में जलजमाव के कारण सर्कुलर रेलवे लाइन पर भी ट्रेनें रुकी हुई हैं।

    सड़कों पर जलजमाव, स्कूल बंद

    शहर की सड़कों पर भारी जलजमाव ने यातायात को पूरी तरह ठप कर दिया। ऑफिस जाने वालों को सार्वजनिक परिवहन की कमी और ट्रैफिक जाम के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्कूलों ने भारी बारिश और जलजमाव के चलते छुट्टी घोषित कर दी।

    कोलकाता नगर निगम (KMC) के अनुसार, टॉप्सिया में 275 मिमी और बल्लीगंज में 264 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि उत्तर कोलकाता के थानटानिया में 195 मिमी बारिश हुई।

    मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार तक पुरबा और पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम और बांकुरा जैसे दक्षिण बंगाल के जिलों में भारी बारिश की संभावना है।

    इसके अलावा, 25 सितंबर के आसपास पूर्व-मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव क्षेत्र बनने की आशंका है, जिससे बारिश का दौर और बढ़ सकता है।

    इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवायजरी

    विमानन कंपनी इंडिगो एयरलाइन्स ने भारी बारिश को देखते हुए ट्रैवल एडवायजरी जारी की है। कंपनी ने लिखा, कोलकाता में भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की आशंका के चलते, हमें हवाई अड्डे से आने-जाने वाली उड़ानों में देरी और यातायात धीमा होने की संभावना दिख रही है। हालांकि हम आसमान को नियंत्रित नहीं कर सकते, फिर भी जमीन पर आपकी यात्रा को सुचारू रखने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कृपया अपनी उड़ान की स्थिति जांच लें और हवाई अड्डे पहुंचने के लिए थोड़ा समय निकालने पर विचार करें। हम आपको सूचित करते रहेंगे और अगर आपको मदद की जरूरत हो तो हम हमेशा उपलब्ध हैं।"

