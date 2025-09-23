Kolkata में दुर्गा पूजा से पहले भारी बारिश से 7 लोगों की मौत, सड़क-ट्रेन और हवाई सेवा ठप

कोलकाता में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और पांच लोगों की जान चली गई है। सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात हैं जिससे रेल और मेट्रो सेवाएं बाधित हुई हैं। कई घरों में पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में और भारी बारिश हो सकती है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता और इसके आसपास के इलाकों में मंगलवार को रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया। भारी बारिश की वजह से शहर में पांच लोगों की मौत हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात, रेल और मेट्रो सेवाओं में रुकावट और आम गतिविधियां ठप सी हो गई है। बारिश से कई घरों और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया। पांच लोगों की मौत की खबर ने इस आपदा को और भी गंभीर बना दिया।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में और भारी बारिश हो सकती है। शहर में गारिया कमदहारी में कुछ ही घंटों में 332 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि जोधपुर पार्क में 285 मिमी और कालीघाट में 280 मिमी बारिश हुई।

मेट्रो और रेल सेवाएं ठप कोलकाता मेट्रो रेलवे की ब्लू लाइन (दक्षिणेश्वर-शहीद खुदीराम) के मध्य भाग, विशेष रूप से महानायक उत्तम कुमार और रवींद्र सरोवर स्टेशनों के बीच पानी भरने से सेवाएं निलंबित कर दी गईं। मेट्रो प्रवक्ता ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए शहीद खुदीराम और मैदान स्टेशनों के बीच सेवाएं रोक दी गई हैं, जबकि दक्षिणेश्वर से मैदान तक सीमित सेवा चल रही है। जल्द ही सामान्य सेवाएं बहाल होने की उम्मीद है।

पूर्वी रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि सीलदह दक्षिण खंड में ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बंद है। सीलदह उत्तर और मुख्य खंडों में केवल नाममात्र सेवाएं चल रही हैं। हावड़ा और कोलकाता टर्मिनल स्टेशनों से ट्रेनें भी प्रभावित हैं, और चितपुर यार्ड में जलजमाव के कारण सर्कुलर रेलवे लाइन पर भी ट्रेनें रुकी हुई हैं।