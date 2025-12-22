Language
    कोलकाता में भीषण अग्निकांड: रात में सोते हुए जल गए एक ही परिवार के चार लोग, गंगा पूजा के दौरान हादसा

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:24 AM (IST)

    कोलकाता के हावड़ा जिले में एक घर में आग लगने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। घटना जयपुर थाना क्षेत्र के साउड़िया सिंहपाड़ा में हुई, जहां ...और पढ़ें

    Hero Image

    हावड़ा में आग की चपेट में आए 4 लोग (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। हावड़ा जिले के जयपुर थाना अंतर्गत साउड़िया सिंहपाड़ा में रविवार, 21 दिसंबर की आधी रात को एक कच्चे मकान में आग लग गई। इस आग की चपेट में आकर चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 75 वर्षीय दुर्योधन दोलुई, 42 वर्षीय दूधकुमार दोलुई, 38 वर्षीय अर्चना दोलुई और 14 वर्षीय शम्पा दोलुई के रूप में हुई है।

    घटना के समय परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर एक ही कमरे में सो रहे थे। देर रात अचानक आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि घर के अंदर मौजूद किसी भी सदस्य को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। इसी बीच आग की तपिश और लपटों के कारण घर की एस्बेस्टस की छत उनके ऊपर गिर गई, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गई और चारों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई।

    कैसी लगी आग?

    स्थानीय सूत्रों के अनुसार, सोमवार को गांव में गंगा पूजा के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसके कारण गांव के अधिकांश लोग वहीं व्यस्त थे। रात करीब 12 बजे जब यह हादसा हुआ, तब आसपास लोगों की मौजूदगी कम थी और बाकी लोग सो रहे थे, इसलिए शुरुआत में किसी का ध्यान आग की ओर नहीं गया। बाद में जब चीख-पुकार मची, तब ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां पहुंचीं और आग पर काबू पाया।

    जयपुर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर चारों शवों को बरामद किया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए उलुबेरिया के शरत चंद्र चट्टोपाध्याय गवर्नमेंट मेडिकल कालेज एवं अस्पताल भेज दिया है। पुलिस और दमकल विभाग की प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शार्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच जारी है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।

