    बंगाल में माता के भजन पर बवाल, आयोजक बोला- 'ई ना चोलबे'; आरोपी महबूब मलिक गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:59 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के कोलकाता में माता के भजन को लेकर विवाद हो गया। आयोजक ने आपत्ति जताई और कहा कि 'ई ना चोलबे'। पुलिस ने आरोपी महबूब मलिक को गिरफ्तार कर लि ...और पढ़ें

    सिंगर लगनाजिता चक्रवर्ती ।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की सिंगर लगनाजिता चक्रवर्ती को परेशान करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। सिंगर ने आरोप लगाया कि आरोपी महबूब मलिक ने ईस्ट मिदनापुर के भगवानपुर के एक प्राइवेट स्कूल में उनके लाइव शो के दौरान उनके साथ गाली-गलौज की और उन पर हमला करने की कोशिश की।

    बंगाली गाने 'बसंतो एशे गेछे' से मशहूर हुईं लगनाजिता चक्रवर्ती ने बताया कि वह एक बंगाली धार्मिक गाना, 'जागो मां'गा रही थीं, तभी मलिक स्टेज पर आया और उसने उन पर शारीरिक हमला करने की कोशिश की।

    सीनियर पुलिस अधिकारी मिथुन डे ने बताया कि महबूब मलिक इस इवेंट का मुख्य आयोजक और स्कूल का मालिक था।

    'बहुत हो गया जागो मां, अब कुछ सेक्युलर गाना गाओ'

    लगनाजिता चक्रवर्ती ने पुलिस शिकायत में कहा, "वह मुझे मारना चाहता था। " उन्होंने बताया कि वह उन पर चिल्ला रहा था और कह रहा था, "बहुत हो गया जागो मां, अब कुछ सेक्युलर गाना गाओ।"

    आरोपी महबूब मलिक गिरफ्तार

    सिंगर ने यह भी आरोप लगाया कि भगवानपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी ने केस दर्ज करने से मना कर दिया। बाद में केस दर्ज किया गया और मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया।

    पुलिस अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू

    मिथुन डे ने कहा, "भगवानपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज और एक और अधिकारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच शुरू की गई है। हम उनकी लापरवाही के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।"

    हालांकि, मलिक के भाई मसूद मलिक ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया और दावा किया कि चक्रवर्ती ने एक्स्ट्रा पैसे मांगे क्योंकि उन्हें परफॉर्मेंस के लिए स्टेज देने में देरी हुई थी।

    उन्होंने कहा, "वह अपनी आने वाली फिल्म का एक धार्मिक गाना गा रही थीं। इसलिए, उनसे एक सेक्युलर गाना गाने का अनुरोध किया गया, क्योंकि यह एक स्कूल का फंक्शन था। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस रोक दी और पुलिस स्टेशन चली गईं।"

    उन्होंने आगे कहा, "उन्होंने हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि हमने उन्हें उनकी परफॉर्मेंस के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने से मना कर दिया था।"

    मुझे पुलिस पर भरोसा- लगनाजिता चक्रवर्ती

    चक्रवर्ती ने उनके आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "मुझे पुलिस पर भरोसा है और मैं चाहती हूं कि वे इस मामले को गंभीरता से लें।"

    भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि मलिक सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। BJP के शंकुदेब पांडा ने कहा, "पश्चिम बंगाल जिहादियों के हाथ में है। वे सिंगर को बता रहे हैं कि उसे कौन सा गाना गाना चाहिए। यह हिंदू विरोधी रवैया था।"

    उन्होंने आरोप लगाया, "जब वह (लगनाजिता चक्रवर्ती) पुलिस स्टेशन गई थीं, तो ममता बनर्जी की पुलिस ने पुलिस शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया।" हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

     