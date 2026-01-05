वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की खरगे ने की निंदा, ट्रंप के कामों के बताया हिटलर और मुसोलिनी जैसा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई को लेकर राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की तुलना हिटलर और मुसोलिनी से की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की, जिन पर ट्रंप की उस मांग को मानने का आरोप है जिसमें भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद कम करने करने को कहा गया था।

खरगे ने कहा कि आज वेनेजुएला में जो हो रहा है, वह दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। ट्रंप पूरी दुनिया के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का जिक्र करते किया, जिसके कारण मादुरो को सत्ता से बेदखल कर दिया गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति पर विस्तारवाद का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि हिटलर और मुसौलिनी जैसे नेता जो अपने क्षेत्र का विस्तार करने का प्रसास करते हैं, लंबे समय तक नहीं टिकते हैं।

#WATCH | Delhi: Congress national president Mallikarjun Kharge says, "The situation forming in Venezuela is not good for the world. US President is attempting to scare the people of the world. Whoever attempts expansionism does not continue for long. People like Hitler and… pic.twitter.com/sb8u4Bugk6 — ANI (@ANI) January 5, 2026

दुनिया ट्रंप के सामने नहीं झुकेगी- खरगे

खरगे ने ट्रंप के मई में भारत-पाकिस्तान संघर्ष को समाप्त कराने के बार-बार किए गए दावे का जिक्र करते हुए कहा उन्होंने इस दावे को 70 बार दोहराया है।

इसका क्या मतलब है कि वह एक महान व्यक्तित्व हैं और दुनिया को अपने सामने झुका सकते हैं, लेकिन दुनिया उनके सामने नहीं झुकेगी। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हनमें केवल लोकतांत्रिक तरीकों से ही आगे बढ़ना होगा। नेहरू जी की 'नीति जीओ और जीने दो' थी, यही हमारी नीति है।