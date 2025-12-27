देश भर में 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी कांग्रेस, खरगे का एलान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी मनरेगा की जगह जी राम जी लागू करने के विरुद्ध पांच जनवरी से देश भर में अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस कार्य समिति की शनिवार को बुलाई गई बैठक में यह फैसला लिया गया है। पार्टी ने सरकार के इस फैसले को गरीबों का हक छीनने वाला बताया है। साथ ही कहा है कि सरकार ने जैसे विपक्षी दलों और किसानों के दबाव में तीन काले कृषि कानूनों को वापस लिया था, ठीक वैसे ही वह मनरेगा को लेकर लिए गए फैसले को भी बदलने के लिए सरकार को मजबूत करेंगे।

कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्लूसी) की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि 'सरकार शायद यह बात भूल रही है कि यदि मनरेगा नहीं होता तो कोरोना काल में लाखों लोग मर गए होते। इसके तहत लोगों को गारंटी के साथ रोजगार मुहैया कराया। वहीं इससे गांवों के पलायन को रोकने में मदद मिली है, लेकिन सरकार ने अब गरीबों के हक को छीनने का प्रयास किया है, मनरेगा रद करने से लोग गुस्से में है। सरकार को उनका गुस्सा भारी पड़ेगा।'

उन्होंने बताया कि बैठक में पार्टी के सभी नेताओं ने इस बात की शपथ भी ली कि वह किसी भी कीमत पर मनरेगा की रक्षा करेंगे। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी मनरेगा खत्म करने के सरकार के फैसले को संघीय ढांचे व पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने का कदम बताया।

उन्होंने कहा कि इसका असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और उसे काफी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा का यह निर्णय भी नोटबंदी की तरह पीएम मोदी का है और कैबिनेट से बगैर पूछे लिया गया है। वह इसके खिलाफ सड़क से संसद तक लड़ाई लडे़ंगे।