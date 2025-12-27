Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    देश भर में 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी कांग्रेस, खरगे का एलान

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:29 PM (IST)

    कांग्रेस 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी। कार्यसमिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। पार्टी सरकार के मनरेगा को कमजोर करने के फैसले का विरोध कर ...और पढ़ें

    Hero Image

    कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे। (फाइल)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी मनरेगा की जगह जी राम जी लागू करने के विरुद्ध पांच जनवरी से देश भर में अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस कार्य समिति की शनिवार को बुलाई गई बैठक में यह फैसला लिया गया है। पार्टी ने सरकार के इस फैसले को गरीबों का हक छीनने वाला बताया है। साथ ही कहा है कि सरकार ने जैसे विपक्षी दलों और किसानों के दबाव में तीन काले कृषि कानूनों को वापस लिया था, ठीक वैसे ही वह मनरेगा को लेकर लिए गए फैसले को भी बदलने के लिए सरकार को मजबूत करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्लूसी) की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि 'सरकार शायद यह बात भूल रही है कि यदि मनरेगा नहीं होता तो कोरोना काल में लाखों लोग मर गए होते। इसके तहत लोगों को गारंटी के साथ रोजगार मुहैया कराया। वहीं इससे गांवों के पलायन को रोकने में मदद मिली है, लेकिन सरकार ने अब गरीबों के हक को छीनने का प्रयास किया है, मनरेगा रद करने से लोग गुस्से में है। सरकार को उनका गुस्सा भारी पड़ेगा।'

    उन्होंने बताया कि बैठक में पार्टी के सभी नेताओं ने इस बात की शपथ भी ली कि वह किसी भी कीमत पर मनरेगा की रक्षा करेंगे। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी मनरेगा खत्म करने के सरकार के फैसले को संघीय ढांचे व पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने का कदम बताया।

    उन्होंने कहा कि इसका असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और उसे काफी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा का यह निर्णय भी नोटबंदी की तरह पीएम मोदी का है और कैबिनेट से बगैर पूछे लिया गया है। वह इसके खिलाफ सड़क से संसद तक लड़ाई लडे़ंगे।

    बैठक में एसआइआर और वोट चोरी, बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही हत्या, अरावली संरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर समिति ने चिंता भी जताई। कार्यसमिति की बैठक में पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, शशि थरूर, दिग्विजय सिंह आदि शामिल थे।