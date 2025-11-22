Language
    केरल में मां अपने बेटे को बनाना चाहती थी आतंकी, UK में रहने वाले शख्स से ली मदद; कैसे खुला राज?

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:26 AM (IST)

    केरल में एक नाबालिग को ISIS में शामिल करने के आरोप में मां और सौतेले पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि मां ने ब्रिटेन स्थित ISIS समर्थक के साथ मिलकर बेटे को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश की। उसे ISIS के प्रचार के संपर्क में लाया गया और दूसरे धर्मों से नफरत करना सिखाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और एनआईए ने भी शुरुआती जांच शुरू कर दी है। 

    केरल में मां अपने बेटे को बनाना चाहती थी आतंकी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 16 वर्षीय किशोर को ISIS में शामिल होने के लिए उकसाने के आरोप में उसकी मां और सौतेले पिता पर आरोप लगे हैं। पुलिस ने अपनी एफआईआर में किशोर की मां को अपने बेटे को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश में सक्रिय भागीदार बताया है।

    दरअसल, किशोर की मां ब्रिटेन स्थित एक ISIS समर्थक के साथ मिलकर काम कर रही थी। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि नाबालिग को कथित तौर पर ISIS के दुष्प्रचार के संपर्क में लाया गया। वहीं, दूसरे धर्मों से नफरत करने की शिक्षा दी गई और आतंकवादी समूह की विचारधारा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

    UAPA के तहत FIR में दो के नाम

    बता दें कि यूएपीए के अंतर्गत हुई एफआईआर में दो मुख्य आरोपियों के नाम हैं। पहले आरोपी की पहचान अंजार के रूप में हुई है। वहीं, दूसरी आरोपी उसकी मां फिदा मोहम्मद अली है। बताया जा रहा है कि अंजार वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम के लीसेस्टर में रह रहा है। जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया कि अंसार कथित तौर पर किशोर को अपने लैपटॉप पर आईएसआईएस के हत्या के वीडियो दिखा रहा था। वहीं, आतंकी समूह की विचारधारा को इस्लाम का सबसे बड़ा मार्ग बताते हुए उसके कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहा था।

    मां पर लगा बेटे को आतंकी बनाने का आरोप

    वहीं, दूसरी आरोपी लड़के की मां को बनाया गया है। उसने कथित तौर पर अंजार के साथ मिलकर काम किया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों व्यक्तियों ने मिलकर नाबालिग को प्रभावित किया, उसका मार्गदर्शन किया और उसे कट्टरपंथी बनाने की कोशिश की।

    केरल पुलिस का मानना है कि यह मामला एक व्यापक नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती संकेत में पता चला है कि राज्य के कुछ हिस्सों में इस आतंकवादी समूह से जुड़े कुछ गुप्त तत्व सक्रिय हो सकते हैं। इस पूरे मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुरुआती जांच शुरू कर दी है।

