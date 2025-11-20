Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेटे को ISIS में शामिल होने के लिए उकसाया... केरल के 'जिहादी' पिता का खुला काला चिट्ठा

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 05:54 PM (IST)

    केरल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 16 वर्षीय किशोर को ISIS में शामिल होने के लिए उकसाने के आरोप में उसकी मां और सौतेले पिता पर आरोप लगे हैं। जांच में पता चला कि सौतेला पिता एक धार्मिक स्टडी सेंटर से भागा हुआ है और 2016 के एक आतंकी मामले के संदिग्ध का भाई है। पुलिस ने NIA से जांच करने का आग्रह किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    किशोर को ISIS में शामिल होने के लिए पिता ने उकसाया। सांकेतिक फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक 16 साल के किशोर की मां और उसके सौतेले पिता पर बेटे को कथित तौर पर ISIS में शामिल होने के लिए उकसाने का आरोप है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जांच में पता चला कि किशोर का सौतेला पिता अंसार असलम, 2016 में केरल में हुए आतंकी हमले के एक सस्पेक्ट का भाई है।

    किशोर को ISIS में शामिल होने के लिए उकसाया

    लड़के का सौतेला पिता, अंसार असलम, सिद्धिकी असलम का भाई है। सिद्धिकी, 2016 में केरल और तमिलनाडु में हुए आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले आरोपियों में से एक था।

    किशोर की मां ने अंसार असलम से दूसरी शादी के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया था। NDTV के अनुसार 2016 में, अंसार असलम कुछ समय के लिए जांच एजेंसियों के दायरे में आया था। जब जांच एजेंसियां उसके भाई, सिद्धिकी असलम के केस की जांच कर रही थी। अब केरल पुलिस ने NIA से केस अपने हाथ में लेने को कहा है।

    सौतेला पिता 2016 के आतंकी मामले में संदिग्ध

    रिपोर्ट्स के अनुसार अंसार असलम 2016 में यूक्रेन में था। जहां से वह यूनाइटेड किंगडम चला गया। केरल के धार्मिक स्टडी सेंटर में ISIS की कोशिशों से बचने के बाद, वह अपने असली पिता के रिश्तेदारों के साथ रहने लगा था।

    NIA से जांच की मांग की गई

    साल 2016 में, NIA ने कन्नूर के कनकमाला में 'अंसार-उल-खिलाफा' केरल ग्रुप का भंडाफोड़ किया था । ये ग्रुप केरल और पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में हमलों की साजिश रच रहा था। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुईं। NIA की चार्जशीट में कुल आठ लोगों के नाम थे।

    किशोर के सौतेले पिता के भाई, सिद्धिकी असलम को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी। उसे इंटरपोल की मदद से सऊदी अरब में पकड़ा गया था। जिसके बाद उसे भारत डिपोर्ट कर दिया गया, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।