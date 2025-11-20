बेटे को ISIS में शामिल होने के लिए उकसाया... केरल के 'जिहादी' पिता का खुला काला चिट्ठा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक 16 साल के किशोर की मां और उसके सौतेले पिता पर बेटे को कथित तौर पर ISIS में शामिल होने के लिए उकसाने का आरोप है।

जांच में पता चला कि किशोर का सौतेला पिता अंसार असलम, 2016 में केरल में हुए आतंकी हमले के एक सस्पेक्ट का भाई है। किशोर को ISIS में शामिल होने के लिए उकसाया लड़के का सौतेला पिता, अंसार असलम, सिद्धिकी असलम का भाई है। सिद्धिकी, 2016 में केरल और तमिलनाडु में हुए आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले आरोपियों में से एक था। किशोर की मां ने अंसार असलम से दूसरी शादी के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया था। NDTV के अनुसार 2016 में, अंसार असलम कुछ समय के लिए जांच एजेंसियों के दायरे में आया था। जब जांच एजेंसियां उसके भाई, सिद्धिकी असलम के केस की जांच कर रही थी। अब केरल पुलिस ने NIA से केस अपने हाथ में लेने को कहा है।

सौतेला पिता 2016 के आतंकी मामले में संदिग्ध रिपोर्ट्स के अनुसार अंसार असलम 2016 में यूक्रेन में था। जहां से वह यूनाइटेड किंगडम चला गया। केरल के धार्मिक स्टडी सेंटर में ISIS की कोशिशों से बचने के बाद, वह अपने असली पिता के रिश्तेदारों के साथ रहने लगा था।

NIA से जांच की मांग की गई साल 2016 में, NIA ने कन्नूर के कनकमाला में 'अंसार-उल-खिलाफा' केरल ग्रुप का भंडाफोड़ किया था । ये ग्रुप केरल और पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में हमलों की साजिश रच रहा था। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुईं। NIA की चार्जशीट में कुल आठ लोगों के नाम थे।