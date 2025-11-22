Language
    बेंगलुरु में दिल दहला देने वाली घटना, बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर झील के पास फेंकी लाश

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 07:59 AM (IST)

    बेंगलुरु में एक बड़े भाई ने छोटे भाई की हिंसक आदतों से तंग आकर दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। मृतक धनराज, चोरी और मारपीट में शामिल था, जिससे बड़ा भाई शिवराज परेशान था। आरोपियों ने धनराज को कार में गला घोंटकर मार डाला और शव को झील के किनारे फेंक दिया। 

    Hero Image

     बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर शव झील के पास फेंका (सांकेतिक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में एक युवक अपने छोटे भाई के हिंसक और आपराधिक व्यवहार से तंग उसकी हत्या कर दी। आरोपी युवक अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। उसने कार में अपने भाई की हत्या कर उसके शव को झील के किनारे फेंक दिया।

    मृतक युवक पहचान 24 वर्षीय धनराज के रूप में हुई है। वहीं, आरोपी भाई की पहचान 28 वर्षीय शिवराज के रूप में हुई है। जो मूल रूप से कलबुर्गी जिले के आलैंड के रहने वाले हैं।

    शराब और मारपीट से तंग आ गया था शिवराज

    इस घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि मृतक युवक धनराज कलबुर्गी में अपने माता-पिता के साथ रहता था। धनराज चोरी, शराब पीने और लगातार झगड़ों जैसे आरोपों में शामिल था। वह अक्सर अपने माता-पिता के साथ मारपीट करता रहता था। वहीं, बड़े भाई शिवराज को भी पीट चुका था। यही नहीं, पड़ोसियों ने भी मोबाइल और मवेशी चोरी की शिकायतें की थीं।

    ऐसे दिया घटना को अंजाम

    एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, घटना को अंजाम देने से पहले धनराज को शिवराज ने बन्नेरघट्टा एनआईसीई रोड जंक्शन के पास एक कार में बैठाया। शिवराज के साथ उसके दो दोस्त भी थे। कार में धनराज आगे की सीट पर बैठा फोन देख रहा था, तभी संदीप और प्रशांत ने उसे पीछे से पकड़ लिया। फिर शिवराज ने धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर वार किया, जिससे कार के अंदर ही उसकी मौत हो गई।

    इसके बाद शव को बन्नेरघट्टा-कग्गलीपुरा रोड के किनारे, झील के पास फेंक दिया। वहीं, सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने कार के मैट और हथियार को इलेक्ट्रॉनिक सिटी एनआईसीई रोड के पास फेंक दिया। 4 दिन बाद, 6 नवंबर को, शव सड़ी-गली हालत में मिला।

    ऐसे हुआ खुलासा

    पुलिस को पहले यह एक अप्राकृतिक मौत का संदेह था। हालांकि, पास की एक निजी कंपनी के सीसीटीवी फुटेज में कार को रुकते और शव को फेंकते हुए देखा गया, जो अहम सबूत बना। इसके बाद गाड़ी नंबर के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।