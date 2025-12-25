Language
    केरल में क्रिसमस कैरोल गाते वक्त दो गुटों के बीच हुई लड़ाई, महिलाएं और बच्चे घायल

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:00 PM (IST)

    केरल में क्रिसमस कैरल के दौरान दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। यह घटना कैरल गायन के दौरान हुई, जिसमें दो समूहों के बीच विवाद बढ़ गया और हिंसा में बदल ग ...और पढ़ें

    केरल में दो गुटों के बीच लड़ाई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के अलाप्पुझा जिले में बुधवार, 24 दिसंबर को क्रिसमस कैरल गाने वाले दो समूहों के बीच झड़प हो गई। इस घटना में महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग घायल हो गए।

    केरल में यह घटना क्रिसमस शुरू होने से ठीक पहले 24 दिसंबर की रात करीब 11:30 बजे हुई। पुलिस ने बताया कि नूरनाद इलाके के एक यूथ क्लब में लंबे समय से आंतरिक विवाद चल रहा था। क्लब के लोगों के बीच मतभेद के कारण एक हिस्से ने पहले ही अलग होकर एक नया समूह बना लिया था।

    क्रिसमस पार्टी में हुई लड़ाई

    क्रिसमस का इंतजार जहां सभी लोग जश्न मनाते हुए करते हैं। वहीं केरल में दो गुटों के बीच ये जश्न का माहौल लड़ाई में तब्दील हो गया। बुधवार की रात को केरल के अलाप्पुझा जिले में चल रही एक पार्टी में दो गुटों के बीच लड़ाई छिड़ गई।

    यूथ क्लब के इन दोनों गुटों के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था। वहीं क्रिसमस कैरोल गाते-गाते ये दोनों समूह आमने-सामने आ गए। यूथ क्लब के इन दोनों गुटों के बीच पहले से चल रहा विवाद फिर एक बार छिड़ गया और क्रिसमस की शाम ये विवाद और भी बढ़ता चला गया।

    पुलिस के मुताबिक, पहले तो इन दोनों गुटों के बीच कहा-सुनी हुई, लेकिन जल्दी ही ये कहा-सुनी हाथापाई में बदल गई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस घटना में घायल हुए व्यक्तियों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस दोषियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई कर रही है।

