सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी का मामला, सोनिया गांधी पर चौतरफा हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सबरीमाला सोने की चोरी विवाद को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि सोनिया गांधी का दो आरोपियों उन्नीकृष्णन पोट्टी और एक ज्वेलरी फर्म के मालिक गोवर्धन से संबंध है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

CPM नेता ने गोवर्धन की सोनिया गांधी से तोहफा लेते हुए और पोट्टी की गांधी के साथ एक और तस्वीर के जरिये आरोप लगाया है। आरोप में, विजयन ने हिमंत बिस्वा सरमा का जिक्र किया, जो 2015 में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से मतभेद के बाद कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हो गए थे। इसी के साथ उन्होंने दावा किया कि सोनिया गांधी से मिलने से रोके जाने के बाद कई लोग नाराज थे।

विजयन ने सोनिया गांधी पर लगाया सबरीमाला चोरी का आरोप NDTV की खबर के मुताबिक विजयन ने कहा, 'सोनिया गांधी ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण को भी मिलने का समय नहीं दिया..। लेकिन उन्नीकृष्णन पोट्टी को मिल गया? हिमंत बिस्वा सरमा इसलिए चले गए क्योंकि उन्हें मिलने का समय नहीं मिला। सोनिया गांधी ऐसी शख्स हैं जिनकी सुरक्षा बहुत कड़ी है। कांग्रेस नेताओं को भी पता है कि उनसे मिलने का समय मिलना कितना मुश्किल है। तो आरोपियों को मिलने का समय कैसे मिला?'

CPM नेता के कांग्रेस पर हमले के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने दोनों प्रतिद्वंद्वियों पर दोहरा हमला किया।BJP की राज्य इकाई के प्रमुख राजीव चंद्रशेखर ने पूरी घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से संघीय जांच की मांग की।बीजेपी ने आरोप लगाया कि इसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF और CPIM के नेतृत्व वाले LDF दोनों शामिल हैं।

भाजपा ने CBI जांच की मांग की, कांग्रेस पर भी आरोप राजीव चंद्रशेखर ने कहा, 'जैसा कि मैंने पहले कहा था...। कुछ लोगों को गिरफ्तार करना काफी नहीं है। यह एक बड़ी राजनीतिक साजिश है, जिसे कांग्रेस के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के तहत शुरू किया गया और CPM-LDF के तहत पूरा किया गया।' उन्होंने विजयन पर इस मुद्दे को 'मामूली गलती' बताकर 'कम आंकने की कोशिश' करने का भी आरोप लगाया।