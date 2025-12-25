Language
    केरल: क्रिसमस कैरोल के दौरान दो गुटों में झड़प, बच्चों और महिलाओं समेत कई लोग घायल

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 10:20 AM (IST)

    केरल के अलाप्पुझा जिले में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर दो कैरोल सिंगिंग ग्रुप्स के बीच झड़प हो गई। नूरानाड इलाके में हुई इस घटना में कई लोग घायल हो गए। ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के तटीय जिले अलाप्पुझा में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उस समय हंगामा मच गया, जब दो अलग-अलग कैरोल सिंगिंग ग्रुप्स के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। नूरानाड इलाके में हुई इस घटना में कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह झड़प क्रिसमस ईव की रात करीब साढ़े ग्यारह बजे हुई।

    दोनों ग्रुप्स कैरोल राउंड्स के दौरान एक-दूसरे से भिड़ गए। छोटी सी असहमति जल्दी ही तनाव में बदल गई और दोनों तरफ के लोग आमने-सामने आ गए।

    कब और कहां हुई घटना?

    नूरानाड क्षेत्र में यह झड़प हुई, जो अलाप्पुझा जिले का हिस्सा है। पुलिस के मुताबिक, कैरोल गाते हुए ग्रुप्स जब एक ही इलाके में पहुंचे, तो विवाद शुरू हो गया। रात का समय होने की वजह से आसपास के लोग भी हैरान रह गए। दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि मामला छोटी बात से बड़ा हो गया।

    कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि घायल लोग अस्पताल गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। हालांकि, अभी तक घायलों की सटीक संख्या या नामों की पूरी जानकारी नहीं आई है।

    'चोट जानलेवा नहीं है'

    अधिकारियों का मानना है कि किसी की भी चोट जानलेवा नहीं है। सभी घायल अस्पताल से इलाज लेकर लौट चुके हैं या जांच करवा रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों ग्रुप्स से बातचीत की जा रही है ताकि सही वजह पता चल सके।

    यह घटना क्रिसमस के त्योहार के बीच हुई, जब लोग खुशी से कैरोल गा रहे थे। ऐसे में इस तरह की झड़प ने स्थानीय लोगों को निराश किया है। पुलिस का कहना है कि इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

