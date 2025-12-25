बेंगलुरु: शादी का प्रपोजल ठुकराने पर किराएदार ने युवती की मां को जिंदा जलाया, हालत गंभीर
बेंगलुरु के बासवेश्वरनगर में एक किराएदार ने मकान मालकिन को बेटी से शादी करने से इनकार करने पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। 45 वर्षीय गीता गंभीर रूप से झुल ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु के बासवेश्वरनगर इलाके में मंगलवार देर रात एक चौंकाने वाली घटना हुई। 28 साल का एक किराएदार कथित तौर पर गुस्से में आ गया और उसने 45 साल की एक महिला को पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
वजह सिर्फ इतनी थी कि महिला ने अपनी बेटी से उसकी शादी कराने से मना कर दिया था। महिला का नाम गीता है। वह एक किराना दुकान चलाती हैं। वह अभी विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है।
चाय की दुकान चलाता था आरोपी
पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी का नाम मुत्तू अभिमन्यु है, जो गीता के घर के किराए के हिस्से में चाय की दुकान चलाता था। किराए का हिस्सा सिर्फ एक कमरा और शौचालय था।
अभिमन्यु ने गीता की 19 साल की बेटी से प्यार का इजहार किया था। बेटी बीबीए की दूसरी साल की छात्रा है। जब बेटी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो अभिमन्यु ने गीता पर दबाव डाला कि वो बेटी को मनाए। लेकिन गीता ने भी साफ इनकार कर दिया।
क्या हुई पूरी घटना?
पुलिस के मुताबिक, मंगलवार रात करीब 1 बजे अभिमन्यु और गीता के बीच इसी बात पर झगड़ा हो गया। गीता के फिर मना करने पर अभिमन्यु भड़क उठा। उसने पास रखी पानी की खाली बोतल में भरा पेट्रोल गीता पर डाल दिया और आग लगा दी।
अभिमन्यु अक्सर इमरजेंसी के लिए ऐसे पेट्रोल रखता था। गीता की चीखें सुनकर उनकी बेटी दौड़ी आई, लेकिन तब तक अभिमन्यु मौके से फरार हो चुका था।
जिंदगी से लड़ रहीं गीता
पड़ोसियों ने तुरंत मदद की और गीता को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें गंभीर जलन हुई है और वो जीवन के लिए संघर्ष कर रही हैं।
गीता के पति विजय कुमार कुछ साल पहले गुजर चुके थे। वो एक सिविल ठेकेदार थे। अब गीता अकेले बेटी के साथ रहती थीं और घर चलाती थीं।
