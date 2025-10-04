भारत दौरे पर आएंगे ब्रिटिश पीएम स्टार्मर, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात; शेड्यूल आया सामने

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर अगले सप्ताह भारत की दो दिवसीय यात्रा पर आएंगे। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी।

विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि स्टार्मर की आठ से नौ अक्टूबर तक की यात्रा दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण को दूरदर्शी साझेदारी बनाने के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करेगी।

स्टार्मर नौ अक्टूबर को मुंबई में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों प्रधानमंत्री विजन 2035 के अनुरूप भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में प्रगति का जायजा लेंगे, जो कार्यक्रमों और पहलों का केंद्रित और समयबद्ध 10 वर्षीय रोडमैप है।