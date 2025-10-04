भारत दौरे पर आएंगे ब्रिटिश पीएम स्टार्मर, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात; शेड्यूल आया सामने
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर अगले सप्ताह भारत की दो दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह यात्रा भारत-ब्रिटेन के साझा दृष्टिकोण को मजबूत करेगी। स्टार्मर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ व्यापक वार्ता करेंगे जिसमें विजन 2035 के अनुरूप रणनीतिक साझेदारी की प्रगति का जायजा लिया जाएगा। वे भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) पर भी चर्चा करेंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर अगले सप्ताह भारत की दो दिवसीय यात्रा पर आएंगे। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी।
विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि स्टार्मर की आठ से नौ अक्टूबर तक की यात्रा दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण को दूरदर्शी साझेदारी बनाने के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करेगी।
स्टार्मर नौ अक्टूबर को मुंबई में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों प्रधानमंत्री विजन 2035 के अनुरूप भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में प्रगति का जायजा लेंगे, जो कार्यक्रमों और पहलों का केंद्रित और समयबद्ध 10 वर्षीय रोडमैप है।
दोनों नेताओं में इस मुद्दों पर हो सकती है चर्चा
दोनों नेता भविष्य की भारत-ब्रिटेन आर्थिक साझेदारी के केंद्रीय स्तंभ के रूप में भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) द्वारा प्रस्तुत अवसरों पर व्यवसायों और उद्योग जगत के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे।
पीएम मोदी ने जुलाई में की थी ब्रिटेन की यात्रा
जुलाई में पीएम मोदी की लंदन यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें बाजार पहुंच बढ़ाने, ब्रिटिश व्हिस्की और कारों सहित अन्य वस्तुओं पर शुल्क कम करने और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का प्रविधान है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
