पाकिस्तान में हिंदुओं और ईसाइयों का जमकर हो रहा उत्पीड़न, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

पाकिस्तान में हिंदुओं ईसाइयों और अहमदियों के उत्पीड़न पर एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में जबरन धर्मांतरण और ईशनिंदा से जुड़ी हिंसा की बढ़ती घटनाओं की निंदा की गई है। सिंध और पंजाब में हिंदू और ईसाई लड़कियों का अपहरण करके जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। USCIRF ने पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों को निरस्त करने और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान में हिंदुओं, ईसाइयों और अहमदिया का व्यवस्थित रूप से उत्पीड़न हो रहा है। रिपोर्ट में देश भर में जबरन धर्मांतरण और ईशनिंदा से संबंधित हिंसा में खतरनाक वृद्धि की निंदा की गई है। यह बात हाल ही में पाकिस्तान के बारे में जारी अपडेट में उजागर किया गया है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) का हवाला दिया गया है।

रबवाह टाइम्स के अनुसार, पाकिस्तान की दंड संहिता अहमदियों के साथ खुलेआम भेदभाव करती है। उन्हें मुसलमान के रूप में पहचान करने या सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का पालन करने से रोकती है। यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट में 2025 में अहमदियों के खिलाफ हिंसा में चिंताजनक वृद्धि का उल्लेख किया गया है।

हिंदू और ईसाई लड़कियों का किया जा रहा जबरन धर्मांतरण वहीं, सिंध और पंजाब में हिंदू और ईसाई लड़कियों का जबरन धर्मांतरण जारी है, जिसमें अक्सर अपहरण और जबरन शादी शामिल होती है। कानूनी सुधार इस्लामाबाद तक ही सीमित हैं, जहां रूढ़िवादी धार्मिक निकाय नए कानूनों को गैर-इस्लामी बताकर खारिज कर रहे हैं।

यूएससीआईआरएफ के निष्कर्षों ने पाकिस्तान के कठोर ईशनिंदा कानूनों की भी निंदा की है, जिनके तहत सैकड़ों लोग जेल में बंद हैं। रबवाह टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इसने इन कानूनों को निरस्त करने, जबरन धर्मांतरण को समाप्त करने और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए और अधिक सुरक्षा प्रदान करने का आह्वान किया है।