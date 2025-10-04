Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'देश और नागरिकों पर आंच आई तो हर सीमा पार कर सकता है भारत', पाकिस्तान पर बरसे राजनाथ सिंह

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:35 AM (IST)

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि राजग सरकार ने कई बार साबित किया है कि देश के एकता और अखंडता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम कोई भी सीमा पार कर सकते हैं।जेआइटीओ के जीतो कनेक्ट कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पहलगाम में लोगों को धर्म के आधार पर चुन-चुनकर मारा गया लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो उसने धर्म नहीं देखा।

    prefferd source google
    Hero Image
    'देश और नागरिकों पर आंच आई तो हर सीमा पार कर सकता है भारत'- राजनाथ सिंह (फाइल फोटो)

     पीटीआई, हैदराबाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि राजग सरकार ने कई बार साबित किया है कि देश के एकता और अखंडता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम कोई भी सीमा पार कर सकते हैं।

    पहलगाम में लोगों को धर्म के आधार पर मारा गया- राजनाथ

    उन्होंने कहा कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक और हाल में ऑपरेशन सिंदूर के जरिये हमने साबित कर दिया है। जैन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन (जेआइटीओ) के जीतो कनेक्ट कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पहलगाम में लोगों को धर्म के आधार पर चुन-चुनकर मारा गया, लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो उसने धर्म नहीं देखा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया ताकि पहलगाम आतंकी हमलों के जिम्मेदारों को सजा दी जा सके। हमने किसी सैन्य या नागरिक प्रतिष्ठानों पर कभी हमला नहीं किया। अगर हम चाहते, तो पहले ही कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया।

    राजनाथ सिंह ने कही ये बात

    उन्होंने दावा किया कि हम अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत को किसी प्रभुत्व के लिए नहीं बढ़ा रहे, बल्कि भगवान महावीर की शिक्षाओं में प्रतिबिंबित धर्म, आस्था और मानवीय मूल्यों के आदर्शों की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं।

    रक्षा निर्यात 600 करोड़ से बढ़कर 24 हजार करोड़ पर 

    उन्होंने कहा कि बात जब भारत के गौरव और साख की आती है तो हम समझौता नहीं करते। राजनाथ ने कहा कि राजग सरकार के 11 साल के कार्यकाल में देश का रक्षा निर्यात 600 करोड़ से बढ़कर 24 हजार करोड़ पर पहुंच गया है। 2029 तक इसके 50 हजार करोड़ पार कर जाने का अनुमान है।

    उन्होंने कहा कि हमारा पूरा ध्यान आत्मनिर्भरता पर है और विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम तेजस लड़ाकू विमान, आकाश मिसाइल, अर्जुन टैंक, प्रचंड हेलिकॉप्टर को स्वदेशी तकनीक पर तैयार कर रहे हैं।

     देश जल्दी ही दुनिया की फैक्ट्री बनकर उभरेगा

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश जल्दी ही दुनिया की फैक्ट्री बनकर उभरेगा। 2030 तक भारत 7.3 ट्रिलियन डालर की इकोनमी बन जाएगा। उन्होंने जैन समुदाय की भी प्रशंसा की और कहा कि देश की आबादी में इस समुदाय का हिस्सा केवल 0.5 प्रतिशत है, जबकि टैक्स योगदान में ये लगभग 24 प्रतिशत का योगदान देते हैं।