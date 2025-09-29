करूर भगदड़ में 40 की मौत के बाद विजय ने की CBI जांच की मांग, हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई; 10 Points

करूर में विजय की रैली में भगदड़ मचने से 40 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक घायल हो गए। विजय की पार्टी टीवीके ने सीबीआई जांच की मांग की है वहीं बीजेपी ने डीएमके सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने टीवीके नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विजय ने मृतकों के परिवार को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है।