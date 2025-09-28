'मुझे पैसा नहीं, मेरी बहन वापस लौटा दो...' तमिलनाडु भगदड़ में मृत बृंदा के परिवार को रो-रोकर बुरा हाल

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ मचने से 40 लोगों की जान चली गई और लगभग 100 घायल हो गए। मृतकों में बृंदा भी शामिल है जो अपने बच्चे को छोड़कर विजय की रैली में गई थी। विजय ने घटना पर दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों को 20 लाख रुपये और घायलों को 2 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में हुई भगदड़ में महिलाओं और बच्चों सहित 40 लोगों की मौत हो गई है, वहीं करीब 100 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है।

मृतकों में एक बृंदा भी शामिल थीं जो अपने दो साल के बच्चे को अपनी बहन के पास छोड़कर सुपरस्टार विजय की रैली में गई थी। अपने पसंदीदा एक्टर की एक झलक पाने के लिए बृंदा रैली में पहुंची लेकिन दुर्भाग्य से करूण रैली में भगदड़ मचल गई और उनकी मौत हो गई।

भगदड़ में हुई बृंदा की मौत एनडीटीवी के अनुसार, बृंदा की बहन ने बताया कि मेरी बहन अपने बच्चे को मेरे पास छोड़ कर रैली में शामिल होने के लिए गई। हमने शाम को 4 बजे के आसपास उसे फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। हमने कई बार कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और 10 बजे के बाद उसका फोन बंद हो गया। आज सुबह जब उसके पति ने आयोजकों को उसकी तस्वीर भेजी तो हमें पता चला कि उसकी मौत हो गई है।

मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख की आर्थिक मदद अभिनेता विजय ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के प्रति अपनी संवेदना जताई और कहा कि मुझे इस घटना से बहुत दुख पहुंचा है। उन्होंने भगदड़ में मारे गए लोगों को परिजनों को 20 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है।

मुझे पैसे नहीं, अपनी बहन की जिंदगी वापस चाहिए- बृंदा की बहन बृंदा की बहन ने कहा हमें पैसा नहीं, हमें हमारी बहन वापस दे दो। अगर ऐसी सार्वजनिक रैलियों को लिए उचित व्यवस्था नहीं की जाती है तो ऐसी घोषणा का कोई मतलब नहीं है।