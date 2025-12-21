भारत सरकार ने कंगना रनौत को दी बड़ी जिम्मेदारी, अब बनीं हिंदी सलाहकार समिति की सदस्य; कितने साल होगा कार्यकाल?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब से कंगना हिंदी के प्रचार प्रसार का काम भी करेंगी। उन्हें संस्कृति मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है।

संस्कृति मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, कंगना रनौत सहति छह सांसदों को मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है। कौन है इस समिति का अध्यक्ष? केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस समिति के पदेन अध्यक्ष हैं, जबकि मंत्रालय में राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह समिति के पदेन उपाध्यक्ष होंगे। कंगना रनौत के अलावा जिन पांच सांसदों को समिति का सदस्य बनाया गया है, उनमें अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी की राज्यसभा सांसद नेबाम रेबिया, मध्य प्रदेश से बीजेपी के लोकसभा सांसद रोडमल नागर और हरियाणा से सांसद बीजेपी के राज्यसभा सांसद राम चंदर जांगरा भी शामिल हैं।