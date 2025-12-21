Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत सरकार ने कंगना रनौत को दी बड़ी जिम्मेदारी, अब बनीं हिंदी सलाहकार समिति की सदस्य; कितने साल होगा कार्यकाल?

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:00 AM (IST)

    भारत सरकार ने कंगना रनौत को हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य बनाया है। उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत वे हिंदी भाषा के विकास और प्रचा ...और पढ़ें

    Hero Image

    कंगना रनौत, सांसद बीजेपी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब से कंगना हिंदी के प्रचार प्रसार का काम भी करेंगी। उन्हें संस्कृति मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संस्कृति मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, कंगना रनौत सहति छह सांसदों को मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है।

    कौन है इस समिति का अध्यक्ष?

    केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस समिति के पदेन अध्यक्ष हैं, जबकि मंत्रालय में राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह समिति के पदेन उपाध्यक्ष होंगे।

    कंगना रनौत के अलावा जिन पांच सांसदों को समिति का सदस्य बनाया गया है, उनमें अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी की राज्यसभा सांसद नेबाम रेबिया, मध्य प्रदेश से बीजेपी के लोकसभा सांसद रोडमल नागर और हरियाणा से सांसद बीजेपी के राज्यसभा सांसद राम चंदर जांगरा भी शामिल हैं।

    हर मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन

    गौरतलब है कि भारत सरकार के हर मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। समिति का कार्यकाल कुल तीन साल होगा। हिंदी सलाहकार समिति का मुख्य काम मंत्रालय में हिंदी के प्रचार और विकास के लिए नीति बनाना होता है। जब भी समिति की बैठक होती है, इसके सदस्यों को आने जाने का किराया और मेहनताना दिया जाता है।

    यह भी पढ़ें- PM मोदी ईवीएम नहीं देशवासियों के दिलों को करते हैं हैक, संसद में बोलीं MP कंगना रनौत

    यह भी पढ़ें- कंगना रनौत ने ब्राजील की महिला से क्यों मांगी माफी? कांग्रेस के 'वोट चोरी' वाले दावे से है कनेक्शन