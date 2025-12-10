कंगना रनौत ने ब्राजील की महिला से क्यों मांगी माफी? कांग्रेस के 'वोट चोरी' वाले दावे से है कनेक्शन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने उस ब्राजील की महिला से माफी मांगी है, जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'वोट-चोरी' के दावों का चेहरा बन गई थी। चुनावी सुधारों पर बहस के दौरान लोकसभा में बोलते हुए मंडी की सांसद ने कहा, "हर महिला को अपनी गरिमा का अधिकार है" और बिना इजाजत ब्राजीलियाई महिला की तस्वीर इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस नेता की आलोचना की। 'संसद की ओर से मैं माफी मांगती हूं' कंगना ने कहा, "उन्होंने बार-बार कहा है कि वह कभी भारत नहीं आईं और हरियाणा चुनावों से उनका कोई लेना-देना नहीं है। इस संसद की ओर से, मैं उनसे माफी मांगती हूं। पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करना एक बड़ा अपराध है। मुझे दुख है कि उनकी तस्वीर यहां इस्तेमाल की गई।"

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रानौत ने कहा कि वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर विपक्ष ने "ड्रामा" किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कल अपने भाषण के दौरान बार-बार भटक रहे थे। भाजपा नेता ने कहा, "उन्होंने कहा, 'खादी में धागे हैं, धागों में लोग हैं'। उनसे मुद्दे पर आने को कहा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह अपनी बात रख रहे हैं। और आखिर में, वह फिर उसी महिला के बारे में बात करने लगे।"

राहुल गांधी ने अपने दावे को दोहराया बहस के दौरान केंद्र पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने अपने दावे को दोहराया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक "ब्राजीलियाई महिला" का नाम "22 बार" आया है। जिस महिला की पहचान लारिसा नेरी के रूप में हुई, उसकी एक तस्वीर पिछले महीने वायरल हुई थी, जब राहुल ने ने एक प्रेस मीट में यह चौंकाने वाला आरोप लगाया था।