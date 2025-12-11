Language
    PM मोदी ईवीएम नहीं देशवासियों के दिलों को करते हैं हैक, संसद में बोलीं MP कंगना रनौत

    By Rohit Nagpal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के शिमला से सांसद कंगना रनौत ने संसद में बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी ईवीएम नहीं, देशवासियों के दिलों को हैक करते हैं। उन्होंने पीएम मोदी ...और पढ़ें

    बीजेपी सांसद कंगना रनौत

    जागरण संवाददाता, शिमला। सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में कहा कि एक नए सांसद के रूप में उनका यह पहला वर्ष विशेष रूप से विपक्ष के व्यवहार के कारण अत्यंत चिंताजनक और मानसिक रूप से पीड़ादायक रहा है।

    पूरे वर्ष विपक्ष ने संसद को सुचारू रूप से चलने नहीं दिया। हर दिन सदन में तमाशा, नारेबाजी, वेल में आना, डराना-धमकाना और धक्कामुक्की यह सब लोकतंत्र का अपमान है। हम यहां जनता की आवाज बनने आए हैं, सीखने आए हैं, लेकिन विपक्ष ने संसदीय मर्यादाओं को रौंदने का काम किया है। प्रधानमंत्री ईवीएम को हैक नहीं करते, वह देशवासियों के दिलों को हैक करते हैं। इसलिए कांग्रेस बार-बार ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ती है।

    कंगना रनौत ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि पूरे देश को उनसे किसी बड़े खुलासे की उम्मीद थी, लेकिन उनके भाषण में न कोई ठोस तथ्य था, न कोई ठोस मुद्दा। खादी, धागा और लोग इसी में उनका पूरा फ्रेम सिमट गया।

    अंतरराष्ट्रीय मूल की एक महिला की तस्वीर संसद में प्रदर्शित करने पर गहरी आपत्ति जताते हुए कहा कि वह महिला कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं कि उनका भारत या हरियाणा चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है। इसके बावजूद बिना प्रमाण उनके चित्र का उपयोग कर व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन किया गया।

    महिला सांसद होने के नाते मैं पूरे सदन की ओर से उस महिला से सार्वजनिक रूप से माफी मांगती हूं। यह महिलाओं के सम्मान पर आघात है। जो पार्टी महिलाओं के सम्मान की दुहाई देती है, वही बार-बार महिलाओं का अपमान भी करती है।

    इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, शौचालय, छात्रवृत्तियां और आत्मनिर्भर महिला योजनाएं देश में महिलाओं को वास्तविक सम्मान और सशक्तीकरण दे रही हैं।