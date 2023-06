'पीएम मोदी ने 9 सालों में बदला भारत का भाग्य', त्रिपुरा में जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां

संतिरबाजार (त्रिपुरा), एजेंसी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास देखा है। पीएम मोदी ने पिछले नौ वर्षों में 'भारत का भाग्य बदल दिया'।

भाजपा प्रमुख ने बुनियादी ढांचे के निर्माण, सुशासन और सर्वांगीण विकास को मोदी सरकार के बेंचमार्क के रूप में बताया। बता दें, त्रिपुरा संतिरबाजार स्कूल मैदान में मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने के अवसर पर एक रैली को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने पिछले नौ साल में हुए कामों पर प्रकाश डाला।

बुनियादी ढांचे के निर्माण में केंद्र की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए नड्डा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए 13,125 किलोमीटर लंबी सीमा सड़कें बनाई गई हैं। 2014 से 2022 तक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 18 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि यूपीए शासन के दौरान सिर्फ 12 किलोमीटर की तुलना में प्रतिदिन 29 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है।

Gratitude to the people of South Tripura for their overwhelming response to our public meeting today. This affection is a testament to Tripura's approval of the various developmental works carried out in the past 9 years under the Modi government. Our double engine government led… pic.twitter.com/QGx1AIBNQH