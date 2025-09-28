जोधपुर: आधार कार्ड के बिना गरबा महोत्सव में नहीं मिलेगा प्रवेश, क्यों लिया गया ये फैसला?

डिजिटल डेस्क, जोधपुर। राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में गरबा महोत्सव की धूम है इसी बीच भीलवाड़ा की तर्ज पर अब जोधपुर में भी गरबा महोत्सव में शामिल होने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।

नगर निगम दक्षिण द्वारा आयोजित इस महोत्सव में प्रवेश केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को मिलेगा, जो आधार कार्ड दिखाकर पंजीकरण कराएंगे।

डांडिया महोत्सव की तैयारियां तेज

महापौर वनिता सेठ ने बताया कि नवरात्रि पर्व पर नगर निगम दक्षिण की ओर से 29 और 30 सितंबर को गांधी मैदान में निशुल्क डांडिया उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं और विधिवत पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है, जिसमें प्रतिभागियों को अपना आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य है।