जोधपुर: आधार कार्ड के बिना गरबा महोत्सव में नहीं मिलेगा प्रवेश, क्यों लिया गया ये फैसला?
जोधपुर में गरबा महोत्सव की धूम है। नगर निगम दक्षिण ने महोत्सव में प्रवेश के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। 29 और 30 सितंबर को गांधी मैदान में निशुल्क डांडिया उत्सव होगा। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड दिखाना होगा। महिलाओं कपल्स और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम होंगे और आकर्षक परिधानों में सजे बच्चों को पुरस्कार मिलेंगे।
डिजिटल डेस्क, जोधपुर। राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में गरबा महोत्सव की धूम है इसी बीच भीलवाड़ा की तर्ज पर अब जोधपुर में भी गरबा महोत्सव में शामिल होने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।
नगर निगम दक्षिण द्वारा आयोजित इस महोत्सव में प्रवेश केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को मिलेगा, जो आधार कार्ड दिखाकर पंजीकरण कराएंगे।
डांडिया महोत्सव की तैयारियां तेज
महापौर वनिता सेठ ने बताया कि नवरात्रि पर्व पर नगर निगम दक्षिण की ओर से 29 और 30 सितंबर को गांधी मैदान में निशुल्क डांडिया उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं और विधिवत पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है, जिसमें प्रतिभागियों को अपना आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य है।
मां दुर्गा की आराधना के साथ गरबा महोत्सव का आयोजन परंपरागत तरीके से किया जाएगा। इस अवसर पर विशेष तौर पर महिलाओं, कपल्स और बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित होंगे।
इन लोगों को पुरस्कारों से किया जाएगा सम्मानित
आकर्षक परिधानों में सजे बच्चों को पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं, बेस्ट परफॉर्मर को भी सम्मानित किया जाएगा।आयोजन समिति की अध्यक्ष मीनाक्षी कोठारी ने बताया कि मैदान को रंग-बिरंगी लाइटिंग से सजाया जाएगा और श्रद्धालु डीजे साउंड के साथ गरबा खेलते नजर आएंगे। यदि आप इस गरबा महोत्सव में भाग लेना चाहते हैं, तो अपना आधार कार्ड साथ लाना न भूलें, क्योंकि बिना आधार के पंजीकरण और प्रवेश दोनों संभव नहीं होंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।