जाति जनगणना पर राहुल गांधी को मिला JDU का साथ, कहा- पूरे देश में इसके पक्ष में हूं; मगर बिहार के तर्ज पर हो

सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में पिछड़े वर्गों के आरक्षण में वृद्धि को रद्द करने वाले पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। इस पर केसी त्यागी ने कहा कि यह समाज के वंचित वर्गों के लिए बुरी खबर है। त्यागी ने केंद्र सरकार से आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। इससे आरक्षण से संबंधित किसी भी मामले की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकेगी।

#WATCH | On SC refuses to stay Patna HC order that set aside the increase in reservation for Backward Classes in public employment and admission to educational institutions, JD(U) spokesperson KC Tyagi says, "It is bad news for the deprived sections of the society...We demand… pic.twitter.com/JZ7DiKVrvm— ANI (@ANI) July 29, 2024