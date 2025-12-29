Language
    ढेर सारे इवेंट्स के साथ होगी नए साल की एंट्री, जनवरी 2026 का हर दिन होगा खास; पूरी डिटेल

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:14 PM (IST)

    January 2026 Calendar: नया साल 2026 जनवरी में कई खास इवेंट्स और त्योहार लेकर आ रहा है। इस महीने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और गणतंत्र दिवस जैसे प्रम ...और पढ़ें

    Hero Image

    जनवरी 2026 का कैलेंडर। फोटो - जेएनएन

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नया साल जल्द ही दस्तक देने वाला है। 2026 के आगाज को लेकर पूरी दुनिया में उत्साह देखने को मिल रहा है। मगर, क्या आप जानते हैं कि साल का पहला महीना (January 2026 Calendar_ ही खास इवेंट्स से भरा हुआ है। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक हर तारीख को कोई न कोई खास दिन है।

    3 जनवरी से माघ मेला की शुरुआत होगी। वहीं, जनवरी में लोहरी, मकर संक्रांति, पोंगल, गणतंत्र दिवस, गुरु गोविंद सिंह की जयंती से लेकर भारतीय सेना दिवस भी मनाया जाएगा। आइए जनवरी के पूरे कैलेंडर पर एक नजर डालते हैं।

    तारीख इवेंट
    1 जनवरी 2026 वैश्विक परिवार दिवस
    2 जनवरी 2026 वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे
    3 जनवरी 2026

    माघ मेला की शुरुआत

    इंटरनेशनल माइंड-बॉडी वेलनेस डे
    4 जनवरी 2026

    वर्ल्ड ब्रिल डे
    5 जनवरी 2026

    राष्ट्रीय पक्षी दिवस
    6 जनवरी 2026

    गुरु गोविंद सिंह जयंती

    विश्व युद्ध अनाथ दिवस
    7 जनवरी 2026

    महायान नव वर्ष
    8 जनवरी 2026

    अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस

    अर्थ रोटेशन डे
    9 जनवरी 2026

    प्रवासी भारतीय दिवस
    10 जनवरी 2026

    विश्व हिंदी दिवस
    11 जनवरी 2026

    लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि

    राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरुकता दिवस
    12 जनवरी 2026

    राष्ट्रीय युवा दिवस
    13 जनवरी 2026 लोहड़ी
    14 जनवरी 2026

    मकर संक्रांति
    15 जनवरी 2026

    पोंगल

    भारतीय सेना दिवस

    मुंबई में BMC चुनाव के मतदान
    16 जनवरी 2026

    राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस

    BMC चुनाव के नतीजे
    17 जनवरी 2026

    बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस
    19 जनवरी 2026 कोकबोरोक दिवस
    20 जनवरी 2026

    पेंगुइन जागरुकता दिवस

    मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस
    21 जनवरी 2026 त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस
    22 जनवरी 2026 वीडलेस वेडनेसडे
    23 जनवरी 2026 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती
    24 जनवरी 2026

    राष्ट्रीय बालिका दिवस

    अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस
    25 जनवरी 2026

    राष्ट्रीय मतदाता दिवस

    राष्ट्रीय पर्यटन दिवस
    26 जनवरी 2026

    गणतंत्र दिवस

    अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस
    27 जनवरी 2026 राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस
    28 जनवरी 2026

    लाला लाजपत राय की जयंती

    के.एम.करियप्पा जयंती
    29 जनवरी 2026 भारतीय समाचार पत्र दिवस
    30 जनवरी 2026

    शहीद दिवस

    विश्व कुष्ठ रोग दिवस
    31 जनवरी 2026

    अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस

