ढेर सारे इवेंट्स के साथ होगी नए साल की एंट्री, जनवरी 2026 का हर दिन होगा खास; पूरी डिटेल

तारीख इवेंट

1 जनवरी 2026 वैश्विक परिवार दिवस

2 जनवरी 2026 वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे

3 जनवरी 2026 माघ मेला की शुरुआत इंटरनेशनल माइंड-बॉडी वेलनेस डे

4 जनवरी 2026 वर्ल्ड ब्रिल डे

5 जनवरी 2026 राष्ट्रीय पक्षी दिवस

6 जनवरी 2026 गुरु गोविंद सिंह जयंती विश्व युद्ध अनाथ दिवस

7 जनवरी 2026 महायान नव वर्ष

8 जनवरी 2026 अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस अर्थ रोटेशन डे

9 जनवरी 2026 प्रवासी भारतीय दिवस

10 जनवरी 2026 विश्व हिंदी दिवस

11 जनवरी 2026 लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरुकता दिवस

12 जनवरी 2026 राष्ट्रीय युवा दिवस

13 जनवरी 2026 लोहड़ी

14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति

15 जनवरी 2026 पोंगल भारतीय सेना दिवस मुंबई में BMC चुनाव के मतदान

16 जनवरी 2026 राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस BMC चुनाव के नतीजे

17 जनवरी 2026 बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस

19 जनवरी 2026 कोकबोरोक दिवस

20 जनवरी 2026 पेंगुइन जागरुकता दिवस मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस

21 जनवरी 2026 त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस

22 जनवरी 2026 वीडलेस वेडनेसडे

23 जनवरी 2026 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती

24 जनवरी 2026 राष्ट्रीय बालिका दिवस अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस

25 जनवरी 2026 राष्ट्रीय मतदाता दिवस राष्ट्रीय पर्यटन दिवस

26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस

27 जनवरी 2026 राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस

28 जनवरी 2026 लाला लाजपत राय की जयंती के.एम.करियप्पा जयंती

29 जनवरी 2026 भारतीय समाचार पत्र दिवस

30 जनवरी 2026 शहीद दिवस विश्व कुष्ठ रोग दिवस