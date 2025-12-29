ढेर सारे इवेंट्स के साथ होगी नए साल की एंट्री, जनवरी 2026 का हर दिन होगा खास; पूरी डिटेल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नया साल जल्द ही दस्तक देने वाला है। 2026 के आगाज को लेकर पूरी दुनिया में उत्साह देखने को मिल रहा है। मगर, क्या आप जानते हैं कि साल का पहला महीना (January 2026 Calendar_ ही खास इवेंट्स से भरा हुआ है। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक हर तारीख को कोई न कोई खास दिन है।
3 जनवरी से माघ मेला की शुरुआत होगी। वहीं, जनवरी में लोहरी, मकर संक्रांति, पोंगल, गणतंत्र दिवस, गुरु गोविंद सिंह की जयंती से लेकर भारतीय सेना दिवस भी मनाया जाएगा। आइए जनवरी के पूरे कैलेंडर पर एक नजर डालते हैं।
|तारीख
|इवेंट
|1 जनवरी 2026
|वैश्विक परिवार दिवस
|2 जनवरी 2026
|वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे
|3 जनवरी 2026
|
माघ मेला की शुरुआत
इंटरनेशनल माइंड-बॉडी वेलनेस डे
|4 जनवरी 2026
|
वर्ल्ड ब्रिल डे
|5 जनवरी 2026
|
राष्ट्रीय पक्षी दिवस
|6 जनवरी 2026
|
गुरु गोविंद सिंह जयंती
विश्व युद्ध अनाथ दिवस
|7 जनवरी 2026
|
महायान नव वर्ष
|8 जनवरी 2026
|
अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस
अर्थ रोटेशन डे
|9 जनवरी 2026
|
प्रवासी भारतीय दिवस
|10 जनवरी 2026
|
विश्व हिंदी दिवस
|11 जनवरी 2026
|
लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि
राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरुकता दिवस
|12 जनवरी 2026
|
राष्ट्रीय युवा दिवस
|13 जनवरी 2026
|लोहड़ी
|14 जनवरी 2026
|
मकर संक्रांति
|15 जनवरी 2026
|
पोंगल
भारतीय सेना दिवस
मुंबई में BMC चुनाव के मतदान
|16 जनवरी 2026
|
राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस
BMC चुनाव के नतीजे
|17 जनवरी 2026
|
बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस
|19 जनवरी 2026
|कोकबोरोक दिवस
|20 जनवरी 2026
|
पेंगुइन जागरुकता दिवस
मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस
|21 जनवरी 2026
|त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस
|22 जनवरी 2026
|वीडलेस वेडनेसडे
|23 जनवरी 2026
|नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती
|24 जनवरी 2026
|
राष्ट्रीय बालिका दिवस
अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस
|25 जनवरी 2026
|
राष्ट्रीय मतदाता दिवस
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस
|26 जनवरी 2026
|
गणतंत्र दिवस
अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस
|27 जनवरी 2026
|राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस
|28 जनवरी 2026
|
लाला लाजपत राय की जयंती
के.एम.करियप्पा जयंती
|29 जनवरी 2026
|भारतीय समाचार पत्र दिवस
|30 जनवरी 2026
|
शहीद दिवस
विश्व कुष्ठ रोग दिवस
|31 जनवरी 2026
|
अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस
