    इजरायल में नौकरी लगाने का झांसा, राजस्थान में ठगी करने वाले दो गिरफ्तार; कैसे हुआ भंडाफोड़?

    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:30 PM (IST)

    राजस्थान के डीडवाना-कुचामन सिटी जिले में इजरायल में नौकरी का लालच देकर ठगी करने के आरोप में प्रयागराज के रामबलि ¨सह राजपूत और सुधीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। नागौर जिले के मकराना निवासी युवकों ने इन पर ठगी का आरोप लगाया है जिसमें 75 लाख रुपये की ठगी का मामला दर्ज है। आरोपितों ने रीगल इंटरप्राइजेज कंपनी खोलकर युवकों को विदेश भेजने का झांसा दिया था।

    इजरायल में नौकरी लगाने का झांसा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के डीडवाना-कुचामन सिटी जिले में इजरायल में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने के आरोप में प्रयागराज जिले के कटरा निवासी रामबलि ¨सह राजपूत और सुधीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपितों से पूछताछ जारी है।

    किसने लगाया आरोप

    नागौर जिले के मकराना निवासी कुछ युवकों ने इन पर ठगी का आरोप लगाया है। इनमें से एक युवक ने मकराना थाने में 75 लाख रुपये की ठगी का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस के अनुसार, आरोपितों ने रीगल इंटरप्राइजेज नामक कंपनी खोलकर युवकों को विदेश भेजने का झांसा दिया।

    उन्होंने एक कार्यालय स्थापित कर कई युवकों को अपने जाल में फंसाया। इस मामले में कुछ स्थानीय लोग भी सहयोगी बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

