इजरायल में नौकरी लगाने का झांसा, राजस्थान में ठगी करने वाले दो गिरफ्तार; कैसे हुआ भंडाफोड़?

राजस्थान के डीडवाना-कुचामन सिटी जिले में इजरायल में नौकरी का लालच देकर ठगी करने के आरोप में प्रयागराज के रामबलि ¨सह राजपूत और सुधीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। नागौर जिले के मकराना निवासी युवकों ने इन पर ठगी का आरोप लगाया है जिसमें 75 लाख रुपये की ठगी का मामला दर्ज है। आरोपितों ने रीगल इंटरप्राइजेज कंपनी खोलकर युवकों को विदेश भेजने का झांसा दिया था।