Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रेन से सफर करने वालों की टेंशन खत्म! नवरात्र में रेलवे देगा व्रत वाला खाना, मेन्यू में ये आइटम शामिल

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:00 PM (IST)

    नवरात्र में उपवास कर रहे यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी ने फलाहारी मैन्यू शुरू किया है जिसमें सात्विक भोजन जैसे साबूदाना और सेंधा नमक शामिल हैं। जीरा आलू खिचड़ी मलाई बर्फी और दही जैसी चीजें उपलब्ध हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट या एप पर बुकिंग की जा सकती है जहाँ ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सात्विक भोजन और फलाहारी भोजन की सुविधा शुरू (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र के दौरान उपवास रखकर ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों की सुविधा के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) ने फलाहारी मैन्यू की शुरुआत की है। रेलवे ने यात्रियों के लिए सात्विक भोजन और फलाहारी भोजन की सुविधा शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सात्विक आहार के मैन्यू में साबूदाने से लेकर सेंधा नमक जैसी चीजें शामिल की हैं। जीरा आलू, आलू की टिक्की, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना बड़ा, मलाई बर्फी, लस्सी, सूखे मखाने, व्रत में खाई जाने वाली सब्जियां, मूंगफली नमकीन और सादा दही को शामिल किया गया है।

    इसके लिए आईआरसीटीसी की ई-कैटरिंग वेबसाइट या एप पर बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहां ऑनलाइन पेमेंट या पे ऑन डिलीवरी दोनों ही विकल्प हैं। ऑर्डर करने पर संबंधित स्टेशन पर यात्री को अपनी बर्थ पर ही खाना मिल जाएगा। इन सात्विक थालियों की कीमत 100 से 200 रुपये के बीच है।

    वंदे भारत में मिलेगी एक लीटर रेल नीर की बोतल

    भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से ग्वालियर होते हुए हजरत निजामुद्दीन जाने वाली वंदे भारत, खजुराहो वंदे भारत सहित अब सभी वंदे भारत ट्रेनों में यात्रियों को फिर से एक लीटर रेल नीर उपलब्ध कराया जाएगा।

    इससे पहले ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को 500 मिली रेल नीर की बोतल दी जाती थी। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश जारी किए हैं कि यात्रियों को एक लीटर रेल नीर की बोतल उपलब्ध कराई जाए। आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय अधिकारी अजीत सिन्हा ने बताया कि रेलवे बोर्ड से सर्कुलर जारी किया गया है।

    यह भी पढ़ें- उदयपुर जाने के लिए वालों के लिए खुशखबरी, रेलवे चलाने जा रही नई ट्रेन; इन स्टेशनों से होकर गुजरेगी