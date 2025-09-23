ट्रेन से सफर करने वालों की टेंशन खत्म! नवरात्र में रेलवे देगा व्रत वाला खाना, मेन्यू में ये आइटम शामिल

नवरात्र में उपवास कर रहे यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी ने फलाहारी मैन्यू शुरू किया है जिसमें सात्विक भोजन जैसे साबूदाना और सेंधा नमक शामिल हैं। जीरा आलू खिचड़ी मलाई बर्फी और दही जैसी चीजें उपलब्ध हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट या एप पर बुकिंग की जा सकती है जहाँ ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र के दौरान उपवास रखकर ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों की सुविधा के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) ने फलाहारी मैन्यू की शुरुआत की है। रेलवे ने यात्रियों के लिए सात्विक भोजन और फलाहारी भोजन की सुविधा शुरू कर दी है।

सात्विक आहार के मैन्यू में साबूदाने से लेकर सेंधा नमक जैसी चीजें शामिल की हैं। जीरा आलू, आलू की टिक्की, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना बड़ा, मलाई बर्फी, लस्सी, सूखे मखाने, व्रत में खाई जाने वाली सब्जियां, मूंगफली नमकीन और सादा दही को शामिल किया गया है।

इसके लिए आईआरसीटीसी की ई-कैटरिंग वेबसाइट या एप पर बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहां ऑनलाइन पेमेंट या पे ऑन डिलीवरी दोनों ही विकल्प हैं। ऑर्डर करने पर संबंधित स्टेशन पर यात्री को अपनी बर्थ पर ही खाना मिल जाएगा। इन सात्विक थालियों की कीमत 100 से 200 रुपये के बीच है।

वंदे भारत में मिलेगी एक लीटर रेल नीर की बोतल भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से ग्वालियर होते हुए हजरत निजामुद्दीन जाने वाली वंदे भारत, खजुराहो वंदे भारत सहित अब सभी वंदे भारत ट्रेनों में यात्रियों को फिर से एक लीटर रेल नीर उपलब्ध कराया जाएगा।