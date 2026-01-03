Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सड़ी लाश का पानी पीकर बीमार पड़े थे लोग, इंदौर में 15 की मौत के बाद चर्चा में आया 30 साल पुराना किस्सा

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:30 AM (IST)

    इंदौर के भागीरथीपुरा में दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना ने 30 साल पुराने एक किस्से को फिर से ताजा कर दिया है, जब सुभाष चौक इलाके ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की मौत। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंदौर के भागीरथीपुरा में पानी कई लोगों के लिए काल बन गया है। दूषित पानी पीने के कारण अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बीत इंदौर में एक 30 साल पुराना किस्सा चर्चा में आ गया है, जब लोग सड़ी लाश का पानी पीने को मजबूर हो गए थे।

    इंदौर में बच्चों से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों की मौत पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं, इंदौर के सुभाष चौक में 3 दशक पहले हुई घटना से लोगों में आज भी खौफ का माहौल है।

    30 साल पहले क्या हुआ था?

    तकरीबन 30 साल पहले इंदौर के इस इलाके में अचानक गंदा पानी सप्लाई होने लगा था। ये पानी पीने के बाद सभी को दस्त, उल्टी और बुखार की समस्या होने लगी। भारी संख्या में लोग बीमार पड़ गए। लोगों की शिकायत पर जब पानी की टंकी की जांच की गई, तो सच देखकर सभी की आंख फटी की फटी रह गई।

    Indore polluted water

    पानी की टंकी में मिला कंकाल

    पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन के अनुसार, पानी की टंकी में एक लाश पड़ी थी, जो पूरी तरह से सड़ गई थी और सिर्फ उसका कंकाल पानी में तैर रहा था। अनजाने में यही पानी पूरे इलाके में सप्लाई हो रहा था, जिससे लोग बीमार हो रहे थे।

    हालांकि, इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई थी। इस बार भागीरथी कॉलोनी में दूषित पानी ने 15 लोगों की जान ले ली है, जिसके बाद 30 साल पुराना किस्सा फिर से लोगों की जुबां पर आने लगा है।

    यह भी पढ़ें- इंदौर दूषित जल कांड: शिकायतें दबती रहीं और पानी की लाइन में मल-मूत्र मिलता रहा, 15 मौतों के बाद जागी सरकार