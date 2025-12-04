देशभर में आज भी इंडिगो की 300 उड़ानें रद, दिल्ली-मुंबई से लेकर हैदराबाद एयरपोर्ट पर यात्रियों की कतार

Language
    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:56 PM (IST)

    इंडिगो एयरलाइंस ने आज फिर लगभग 300 उड़ानें रद कर दीं, जिससे दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद हवाई अड्डों पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गईं। कर्मचारियों की क ...और पढ़ें

    देश भर में 300 से अधिक उड़ाने रद। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुरुवार को हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज भी इंडिगो की 300 से अधिक उड़ाने रद रहीं, जिससे हजारों यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ा। देश के कई एयरपोर्ट पर यात्रियों के बीच अफरा-तफरी देखने को मिली।

    दरअसल, एयरलाइन को क्रू रोस्टरिंग के नए कड़े नियमों को अपनाने में मुश्किल हो रही है, जिस कारण कई विमानों के उड़ानों को रद करना पड़ा। एक दिन पहले एयरलाइन ने एक बयान में कहा था कि एयरलाइन ने कम से कम 150 उड़ानें कैंसिल कर दीं। कंपनी ने कहा कि अगले 48 घंटों के लिए अपने शेड्यूल में कैलिब्रेटेड एडजस्टमेंट शुरू कर दिए हैं।

    क्या कहते हैं आंकड़े?

    नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि भारत की सबसे बड़ी इंडिगो का ऑन-टाइम परफॉर्मेंस (OTP) बुधवार को एक दिन पहले के 35% से घटकर 19.7% हो गया।

    इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को दिल्ली से 33, हैदराबाद से 68, मुंबई से 85 और बेंगलुरु से 73 विमानों के उड़ानों रद करना पड़ा।

    बुधवार को भी सैकड़ों उड़ाने रद हुई थीं

    वहीं, बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर कम से कम 67 उड़ानों को रद करना पड़ा, जिसमें आगमन और प्रस्थान करने वाली उड़ाने शामिल हैं। बेंगलुरु में 42, हैदराबाद में 40 और मुंबई में 33 उड़ानों को रद किया गया। इस कारण बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

    एयरलाइन ने जारी किया बयान

    उधर, बुधवार को एक आधिकारिक बयान में एयरलाइन की ओर से कहा गया कि अगले 48 घंटों तक कैलिब्रेटेड एडजस्टमेंट लागू रहेंगे और इससे ऑपरेशन नॉर्मल हो जाएगा और पूरे नेटवर्क में धीरे-धीरे पंक्चुएलिटी वापस आ जाएगी। बयान में कंपनी ने कहा कि हमारी टीमें यात्रियों की परेशानी को कम करने और ऑपरेशन को जल्द से जल्द स्टेबल करने के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं।

    कंपनी ने बताया इस कारण जो भी यात्री प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें दूसरे विकल्प दिए जा रहे है, जिससे वह अपने गंतव्य तक पहुंच सके। वहीं, यात्री अपना रिफंड भी ले सकते हैं। हालांकि, एयरलाइन ने गुरुवार को अपने फ्लाइट ऑपरेशन्स पर कोई अपडेट जारी नहीं किया। 

