इंडिगो की 150 से अधिक उड़ानें आज भी रद, क्रू की कमी और खराब मौसम की वजह से यात्री परेशान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की बजट एयरलाइन इंडिगो इस समय एक बड़े ऑपरेशनल दिक्कतों से गुजर रही है। गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी देश भर के अलग-अलग एयरपोर्ट पर कई उड़ानों को रद करने की सूचना है। इससे पहले मंगलवार और बुधवार को 200 से अधिक उड़ानों को रद किया गया था, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था।

दरअसल, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की कई उड़ान ऑपरेशन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और दूसरे शहरों में ठप पड़ गई। इस कारण बड़ी संख्या में यात्रा करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज भी बड़ी संख्या में इंडिगो की उड़ाने प्रभावित बताया जा रहा है कि गुरुवार को दिल्ली से रवाना होने वाली 30 से अधिक उड़ानों को इंडिगों ने रद कर दी है। हालांकि, इसके पीछे के वजह के बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ सकी है। हैदराबाद में भी करीब 33 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं। मुंबई एयरपोर्ट पर भी कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं।

सूत्रों का कहना है कि देश भर में इंडिगो ने आज करीब 170 से अधिक उड़ानों को रद किया है। हालांकि, इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ सकी है। बता दें कि इंडिगो प्रतिदिन 22000 से अधिक विमानों को ऑपरेट करता है। हालांकि, पिछले तीन दिनों से लगातार बड़ी संख्या में रद हो रही उड़ानों को लेकर कंपनी ने यात्रियों से माफी मांगी है।

इंडिगो ने यात्रियों से मांगी माफी बुधवार को एक आधिकारिक बयान में इंडिगो ने कहा कि तकनीकी दिक्कतों, सर्दी के मौसम से जुड़े शेड्यूल मं बदलाव, खराब मौसम, एविएशन सिस्टम में बढ़ी भीड़ और फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन्स के कारण हमारे ऑपरेशन पर इतना बुरा असर पड़ा कि हमें कई उड़ानों रद करना पड़ रहा है।