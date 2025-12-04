अमृतसर एयरपोर्ट पर बवाल, एक के बाद एक इंडिगो ने कई उड़ानें की रद; 9 घंटे तक फंसे रहे यात्री
इंडिगो एयरलाइन में स्टाफ की कमी के कारण परिचालन संबंधी दिक्कतें जारी हैं। अमृतसर हवाई अड्डे पर कई उड़ानें रद्द होने और देरी से चलने के कारण यात्रियों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारत की बजट एयरलाइन इंडिगो में ऑपरेशनल दिक्कतें अभी भी जारी है। शुक्रवार चौथे दिन भी कई फ्लाइट्स लेट हैं तो कई देरी से उड़ान भर रही हैं।
अमृतसर एयरपोर्ट पर भी इनका असर है। जिसके बाद यात्री परेशान हैं और रात अमृतसर एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ। जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं।
अमृतसर एयरपोर्ट से अभी तक रात 10:30 बजे के फ्लाइट्स टेकऑफ नहीं हुई हैं और कई फ्लइट्स पहुंची भी नहीं है। डिपार्चर की बात करें तो बुधवार रात 10.30 बजे से वीरवार सुबह 10.30 बजे तक चार फ्लाइट्स टेकऑफ नहीं हो पाई हैं।
रात मुम्बई जाने वाली फ्लाइट ना उड़ी तो यात्री तकरीबन 9 घंटे तक एयरपोर्ट में फंसे रहे। उन्हें ना तो फ्लाइट की उचित जानकारी दी गई और ना ही यह बताया गया कि ये फ्लाइट कैंसिल हो रही है या नहीं। जिसके बाद यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा शुरू कर दिया।
जानें कौन-कौन सी फ्लाइट अभी तक नहीं उड़ी
- फ्लाइट संख्या 6ई278 अमृतसर-मुम्बई ने नहीं भरी उड़ान
- फ्लाइट संख्या 6ई5215 अमृतसर-दिल्ली ने नहीं भरी उड़ान
- फ्लाइट संख्या 6ई6129 अमृतसर पूणे ने रात 11.50 की जगह सुबह 4.56 बजे भी उड़ान
- फ्लाइट संख्या 6ई2506 अमृतसर दिल्ली ने नहीं भरी उड़ान
- फ्लाइट संख्या 6ई6164 अमृतसर श्रीनगर ने नहीं भरी उड़ान
