अमृतसर एयरपोर्ट पर बवाल, एक के बाद एक इंडिगो ने कई उड़ानें की रद; 9 घंटे तक फंसे रहे यात्री

जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारत की बजट एयरलाइन इंडिगो में ऑपरेशनल दिक्कतें अभी भी जारी है। शुक्रवार चौथे दिन भी कई फ्लाइट्स लेट हैं तो कई देरी से उड़ान भर रही हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर भी इनका असर है। जिसके बाद यात्री परेशान हैं और रात अमृतसर एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ। जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। अमृतसर एयरपोर्ट से अभी तक रात 10:30 बजे के फ्लाइट्स टेकऑफ नहीं हुई हैं और कई फ्लइट्स पहुंची भी नहीं है। डिपार्चर की बात करें तो बुधवार रात 10.30 बजे से वीरवार सुबह 10.30 बजे तक चार फ्लाइट्स टेकऑफ नहीं हो पाई हैं।

रात मुम्बई जाने वाली फ्लाइट ना उड़ी तो यात्री तकरीबन 9 घंटे तक एयरपोर्ट में फंसे रहे। उन्हें ना तो फ्लाइट की उचित जानकारी दी गई और ना ही यह बताया गया कि ये फ्लाइट कैंसिल हो रही है या नहीं। जिसके बाद यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा शुरू कर दिया।