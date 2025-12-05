Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने पर ट्रेन से यात्रा कर रहे लोग, रेलवे स्टेशनों पर लगी भीड़

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:05 PM (IST)

    इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी हुई है, जिसके चलते रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ गई है। फ्लाइट कैंसिल होने से नाराज यात्रियों ने ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने पर ट्रेन से यात्रा कर रहे लोग। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के परिचालन में गत दिनों काफी दिक्कतें आई है। मंगलवार से लेकर आज तक देश भर में इंडिगो ने 1000 से अधिक उड़ानों को रद किया है। इसके कारण हवाई यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, इंडिगो के विमानों के कैंसिल होने के कारण दिल्ली, पुणे, मुंबई और हैदराबाद जैसे तमाम हवाई अड्डों पर लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। यात्रियों के सूटकेस के ढेर एयरपोर्ट पर रखे नजर आए। इंडिगो की उड़ानों के कैंसिल होने का असर रेल पर देखने को मिल रहा है।

    ट्रनों में बढ़ी यात्रियों की भीड़

    मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उड़ानों के लगातार रद होने के कारण यात्री पर रेल सेवा की ओर रूख कर रहे हैं। इस कारण लंबी दूरी के मार्गों पर यात्रियों की मांग अचानक बढ़ गई है।

    लंबी रूट्स की ट्रेनों में तेजी से भर रहे टिकट

    देखा जा रहा है कि कई लंबी दूरी के रूट्स पर ट्रेनों में सीट अचानक भर रही है। वहीं, तत्काल टिकटों की बुकिंग पर भी असर देखने को मिला है, जो कुछ समय में ही समाप्त हो जा रही है।

    बताया जा रहा है कि दिल्ली से कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, मुंबई, जम्मू, श्रीनगर, बेंगलुरु और चेन्नई की ओर जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में असामान्य रूप से बढ़ोतरी देखने को मिली है।

    इंडिगों ने दिल्ली से उड़ाने भरने वाली सभी उड़ानों को रद किया

    इंडिगो ने आज दिल्ली से उड़ान भरने वाली सभी उड़ानों को रद कर दिया है। इस बात की जानकारी एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। आज मध्यरात्रि तक के सभी विमानों को रद कर दिया गया है।

    यह भी पढ़ें- इंड‍िगो संकट से व‍िमान का क‍िराया आसमान पर जा पहुंचा, होश उड़ा देंगी कीमतें

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-जम्मू राजधानी में रेलवे ने सात दिन के लिए जोड़ा अतिरिक्त कोच, उड़ानों में दिक्कत के चलते लिया फैसला