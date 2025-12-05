जागरण संवाददाता, वाराणसी। व‍िमानन कंपन‍ियों ने इंड‍िगो संकट को देखते हुए अपनी कीमतों में दोगुना से अध‍िक तक कीमतों में इजाफा कर द‍िया है। कीमतें इस समय आसमान पर पहुंच गई हैं। वाराणसी से द‍िल्‍ली तक की कीमतों में दूसरी कंपन‍ियां दो गुना तक कीमत वसूल रही हैं। जबक‍ि कई व‍िमानों में सीटें फुल होने के बाद यात्रि‍यों के सामने संकट की स्‍थ‍ित‍ि आ गई है।

वाराणसी में पर्यटन सीजन की शुरुआल है और शुक्रवार और शन‍िवार के ल‍िए किसी भी शहर के लिए किसी भी विमान में सीट उपलब्‍ध नहीं है। लाल बहादुरशास्‍त्री अंतरराष्‍ट्रीय एयरपोर्ट पर व‍िमान रद होने से रेलवे स्‍टेशन सरीखा नजारा हो गया है। यात्र‍ियों की भीड़ ने एयरपोर्ट पर जाम की स्‍थ‍िति‍ पैदा कर दी है। वहीं रविवार को दिल्ली का वाराणसी से किराया 30000 तो बैंगलुरु का किराया 50000 रुपये से अधिक है। संकट और गहराया तो कीमतों को और भी पर लग सकते हैं। माना जा रहा है क‍ि व‍िमान किराए में कोई छूट नहीं होने से अब व‍िमान यात्री रेलवे की ओर देख रहे हैं।

रविवार को वाराणसी से दिल्ली का एयर इंडिया का किराया 29568 रुपए है। वहीa अकासा एयर का किराया 32528 है। इसके अलावा अन्य विमान में सीट नहीं है। वाराणसी से बैंगलुरू का शनिवार और रविवार को किसी भी सीधी फ्लाइट में टिकट नहीं है जबकि कनेक्टिंग फ्लाइट का किराया 60000 से अधिक है। वाराणसी से मुंबई का किराया अकासा एयर का किराया 27135 है वही एयर इंडिया का किराया 32347 है स्पाइस जेट का किराया 45151 है। वाराणसी हैदराबाद के सिर्फ़ स्पाइस जेट में टिकट है बाकी सभी विमान फुल हैं, स्पाइस जेट का किराया 36978 है ।