दिल्ली-जम्मू राजधानी में रेलवे ने सात दिन के लिए जोड़ा अतिरिक्त कोच, उड़ानों में दिक्कत के चलते लिया फैसला
इंडिगो उड़ानों में व्यवधान के कारण, उत्तरी रेलवे ने जम्मू-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त कोच जोड़ने का फैसला किया है। यह कोच अगले सात दिन ...और पढ़ें
पीटीआई, नई दिल्ली। इंडिगो की उड़ानों में चल रहे व्यवधान के मद्देनजर रेलवे ने शुक्रवार को जम्मू–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त कोच जोड़ने की घोषणा की है। अधिकारियों ने बताया कि यह व्यवस्था अगले सात दिनों तक लागू रहेगी।
सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंगल ने कहा कि यह निर्णय फंसे हुए यात्रियों को राहत और बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने बताया, “चल रही उड़ान बाधाओं को देखते हुए भारतीय रेल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
जम्मू–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में 72 सीटों वाला एक अतिरिक्त तृतीय AC कोच आज (5 दिसंबर) रात से अगले सात दिनों के लिए जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि फंसे हुए यात्री इस अतिरिक्त कोच में सीटें बुक कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
सूत्रों के अनुसार, परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण जम्मू हवाई अड्डे से इंडिगो की 11 उड़ानें रद कर दी गई हैं, जिससे कार्यक्रम प्रभावित हुआ है। उड़ानें रद होने के बाद जम्मू हवाई अड्डे पर अफरा-तफरी मच गई, और जवाब न मिलने से नाराज़ यात्रियों ने विरोध भी जताया।
