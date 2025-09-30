राजस्थान की बेटी की बांग्लादेश में रहस्यमयी मौत, परिवार ने उठाए गंभीर सवाल; जयशंकर को लिखा पत्र

ढाका बांग्लादेश में 19 वर्षीय भारतीय छात्रा निदा खान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह राजस्थान के झालावाड़ की रहने वाली थी और मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रही थी। उसका शव हॉस्टल के कमरे में मिला। पुलिस जाँच कर रही है और आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। परिवार शव को भारत लाने की कोशिश कर रहा है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पढ़ रही 19 साल की भारतीय छात्रा निदा खान की मौत रहस्यमयी हालात में हो गई। राजस्थान के झालावाड़ की रहने वाली निदा अद-दीन मोमिन मेडिकल कॉलेज में MBBS की छात्रा थी। उसका शव शनिवार को कॉलेज हॉस्टल के कमरे से मिला।

स्थानीय सूत्रों का कहना है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। घटना के बाद से कॉलेज प्रशासन ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ढाका पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और अभी किसी भी संभावना को नकारा नहीं गया है।

शव भारत लाने की कोशिश जारी झालावाड़ स्थित निदा के गांव में गम का माहौल है। परिवार, रिश्तेदार और दोस्त गहरे सदमे में हैं। परिजन जल्द से जल्द बेटी का शव भारत लाने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रा के दोस्तों का कहना है कि निदा एक होनहार और खुशमिजाज छात्रा थी। उनका मानना है कि निदा आत्महत्या जैसी कदम नहीं उठा सकती।