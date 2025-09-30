Language
    राजस्थान की बेटी की बांग्लादेश में रहस्यमयी मौत, परिवार ने उठाए गंभीर सवाल; जयशंकर को लिखा पत्र

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:32 PM (IST)

    ढाका बांग्लादेश में 19 वर्षीय भारतीय छात्रा निदा खान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह राजस्थान के झालावाड़ की रहने वाली थी और मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रही थी। उसका शव हॉस्टल के कमरे में मिला। पुलिस जाँच कर रही है और आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। परिवार शव को भारत लाने की कोशिश कर रहा है।

    राजस्थान की बेटी की बांग्लादेश में रहस्यमयी मौत (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पढ़ रही 19 साल की भारतीय छात्रा निदा खान की मौत रहस्यमयी हालात में हो गई। राजस्थान के झालावाड़ की रहने वाली निदा अद-दीन मोमिन मेडिकल कॉलेज में MBBS की छात्रा थी। उसका शव शनिवार को कॉलेज हॉस्टल के कमरे से मिला।

    स्थानीय सूत्रों का कहना है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। घटना के बाद से कॉलेज प्रशासन ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ढाका पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और अभी किसी भी संभावना को नकारा नहीं गया है।

    शव भारत लाने की कोशिश जारी

    झालावाड़ स्थित निदा के गांव में गम का माहौल है। परिवार, रिश्तेदार और दोस्त गहरे सदमे में हैं। परिजन जल्द से जल्द बेटी का शव भारत लाने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रा के दोस्तों का कहना है कि निदा एक होनहार और खुशमिजाज छात्रा थी। उनका मानना है कि निदा आत्महत्या जैसी कदम नहीं उठा सकती।

    जयशंकर को लिखा पत्र

    ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AIMSA) ने विदेश मंत्रालय से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। AIMSA के उपाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मोमिन खान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर निदा का शव भारत लाने में मदद की गुजारिश की है। हालांकि, झालावाड़ प्रशासन ने कहा कि उन्हें अभी तक इस घटना की कोई आधिकारी जानकारी नहीं मिली है।

