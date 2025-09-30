Rajasthan: बांसवाड़ा में खौफनाक वारदात, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की गला रेतकर और सिर कुचलकर हत्या

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई जहाँ चोरों ने एक 58 वर्षीय महिला कलावती पंड्या की बेरहमी से हत्या कर दी। महिला का सिर कुचल दिया गया और गला काट दिया गया और उसके सोने के आभूषण गायब थे। चोरी के इरादे से घुसे बदमाशों ने विरोध करने पर वारदात को अंजाम दिया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह सनसनीखेज वारदात सामने आई। चोरों ने 58 वर्षीय महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतका का सिर भारी हथियार से कुचलने के बाद धारदार हथियार से गला काटा गया। घटना स्थल से महिला के सोने के आभूषण भी गायब मिले।

यह घटना छाजा इलाके के ब्राह्मण मोहल्ले की है। सुबह दूध देने आए युवक ने जब दरवाजा खुला देखा तो अंदर पहुंचा। रसोई में महिला खून से लथपथ पड़ी थी और फर्श खून से सना हुआ था। महिला का सिर पिचका हुआ देखकर युवक दहशत में आ गया और तुरंत पड़ोसियों को बुलाया।

पति की मौत के बाद अकेली रहती थी कलावती पुलिस के अनुसार मृतका कलावती पंड्या (58) पति सुरेंद्र पंड्या की आंगनबाड़ी में कार्यरत थी। पति की मौत के बाद से वह अकेली रहती थी। उनका बड़ा बेटा अमित पंचायत समिति में संविदा कर्मचारी है, जबकि छोटा बेटा जयेश घाटोल में प्राइवेट नौकरी करता है। दोनों बाहर होने के कारण महिला घर पर अकेली थीं।

गहनों पर था चोरों का निशाना एएसआई रतनलाल ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि महिला ने सोने की चूड़ियां, झुमके और चेन पहन रखी थी, जो हत्या के बाद गायब मिले। आशंका है कि बदमाश चोरी की नीयत से घर में घुसे और विरोध करने पर वारदात को अंजाम दिया।

घटना की सूचना मिलते ही आनंदपुरी थाना पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि, हत्या किस समय हुई यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस आसपास के इलाकों में आरोपियों की तलाश कर रही है।