    मुंबई में आई लव मोहम्मद पोस्टर्स से तनाव, पुलिस से शांति बनाए रखने की अपील

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:00 PM (IST)

    मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है लेकिन इससे समुदायों में तनाव नहीं फैलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में भी ऐसे पोस्टर लगने पर पुलिस ने कार्रवाई की है।

    मुंबई में आई लव मोहम्मद पोस्टर्स से तनाव (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ भागों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। लेकिन यदि इससे दो समुदायों में तनाव फैल रहा है, तो यह ठीक नहीं है।

    उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगने के पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, और वहां तनाव व्याप्त है। इस घटना के बाद मुंबई में भी कुर्ला एवं मालवणी जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर और स्टिकर लगाए जा रहे हैं।

    थाने में दिया गया ज्ञापन

    खासतौर से मुस्लिम ऑटो चालकों के ऑटो रिक्शा रोक-रोककर उनकी विंड स्क्रीन पर आई लव मोहम्मद के स्टिकर लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर मुंबई के मावलणी में स्थानीय मस्जिदों के मौलवियों ने मालवणी पुलिस थाने में एक ज्ञापन देकर पुलिस से कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।

    ज्ञापन देने गए मौलवियों का कहना है कि सभी को अपना-अपना धर्म मानने का अधिकार है। नबी से प्यार करना हमारा अधिकार है। यदि हमारी तरफ से आईलव मोहम्मद के पोस्टर-स्टिकर लगाए जा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है।

    इससे एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के अहिल्यानगर (पूर्व नाम अहमदनगर) जिले में सड़क पर रंगोली बनाकर उसके बीच आई लव मोहम्मद लिखे जाने से शहर में तनाव व्याप्त हो गया था। रंगोली बनाने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है।

    फडणवीस ने क्या कहा?

    मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम यात्रा पर थे, इसलिए हमें इस विवाद की ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हमें यह देखना होगा कि कहीं कोई सामाजिक सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। किसी को भी अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। लेकिन यदि इसके बाद लोगों में तनाव पैदा हो रहा है, तो यह ठीक नहीं है।

