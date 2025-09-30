Language
    'क्या स्टालिन बदला ले रहे हैं?', एक्टर विजय ने भगदड़ पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया, डीएमके ने किया पलटवार

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:10 PM (IST)

    तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई जिससे पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री स्टालिन ने दुख जताया। एक्टर विजय ने वीडियो संदेश जारी कर इस घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया फिर भी उनके खिलाफ FIR हुई है।

    भगदड़ में 41 लोगों की मौत के बाद एक्टर विजय ने क्या-क्या कहा (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में मची भगदड़ के बाद 41 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना से हर कोई स्तब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गहरा दुख जताया है।

    अब इस मामले पर एक्टर विजय ने सामने आकर दुख जताया है और वीडियो संदेश जारी कर कहा, "हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी हमारे खिलाफ FIR हुई।" भगदड़ में 41 लोगों की मौत के बाद टीवीके प्रमुख विजय का यह बयान सामने आया है।

    विजय ने क्या-क्या कहा?

    तमिलनाडु के करूर में अपनी राजनीतिक रैली में मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत के दो दिन बाद, अभिनेता विजय ने मंगलवार को एक शोक संदेश जारी किया। उन्होंने कहा, "मैंने अपने जीवन में कभी इतनी दर्दनाक स्थिति का सामना नहीं किया। मेरा तन-मन चिंता से भर गया है। मेरा दिल दर्द से भर गया है।"

    स्टालिन को विजय की चुनौती

    उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को चुनौती देते हुए कहा, “आप मुझ पर कोई भी कार्रवाई करें, लेकिन मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को न छुएं।” विजय ने यह भी कहा कि हादसे वाले दिन वे अचानक करूर से निकल गए थे ताकि वहां लोगों की सुरक्षा बनी रहे।

    विजय ने कहा कि उन्होंने पीड़ित परिवारों और घायलों से अभी तक मुलाकात नहीं की क्योंकि वहां उनकी मौजूदगी से हालात बिगड़ सकते थे। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही वे सब से मिलेंगे और उनका दर्द बांटेंगे।

    इस मामले में पुलिस ने विजय की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं बुस्सी एन आनंद और सीटीआर निर्मल कुमार पर केस दर्ज किया है। विजय ने कहा कि यदि सरकार को बदले की भावना से कोई कार्रवाई करनी है तो वह सिर्फ उन पर करे, कार्यकर्ताओं पर नहीं।

    DMK का पलटवार

    वहीं, DMK ने विजय के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी प्रवक्ता ए. सरवनन ने कहा कि विजय को वीडियो जारी करने में चार दिन क्यों लगे? उन्होंने मुख्यमंत्री स्टालिन के त्वरित करूर दौरे से तुलना की।

    DMK सांसद ए. राजा ने आरोप लगाया कि विजय का रैली स्थल से तुरंत निकल जाना गुनाह की भावना दर्शाता है। वहीं, कनिमोझी ने कहा कि विजय को पुलिस की सलाह माननी चाहिए थी और बस को भीड़ से थोड़ी दूर रोकना चाहिए था।

    चढ़ा सियासी पारा

    इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति को और गर्मा दिया है। विजय का बयान सीधे तौर पर सत्तारूढ़ डीएमके पर हमला माना जा रहा है। उन्होंने संकेत दिए कि सरकार अगर चाहे तो उन्हें सज़ा दे, लेकिन निर्दोष कार्यकर्ताओं को परेशान न करे।

