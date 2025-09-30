Language
    मुंबई से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी, एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:39 AM (IST)

    मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो की उड़ान 6E 762 को बम से उड़ाने की धमकी मिली जिसमें लगभग 200 यात्री सवार थे। धमकी मिलने के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के अनुसार एयरबस A321 नियो विमान सुबह लगभग 7.53 बजे उतरा। इंडिगो की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

    इंडिगो की ओर से बयान का इंतजार है। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो की एक उड़ान को बम की धमकी मिली है। फ्लाइट संख्या 6E 762 में लगभग 200 लोग सवार थे और सुरक्षा एजेंसियों को यह धमकी अस्पष्ट लगी।

    सूत्र ने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान के लिए पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया था। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24.com पर उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि एयरबस A321 नियो विमान से संचालित यह फ्लाइट सुबह लगभग 7.53 बजे उतरी। 

    इंडिगो ने क्या कहा?

    इंडिगो के प्रवक्ता ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा,

    "30 सितंबर 2025 को मुंबई से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की उड़ान 6E 762 में सुरक्षा संबंधी खतरा देखा गया। स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, हमने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया और विमान को परिचालन के लिए मंजूरी देने से पहले आवश्यक सुरक्षा जांच करने में उनका पूरा सहयोग किया।"

    (समाचार एजेंसी PTI इनपुट के साथ) 