मुंबई से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी, एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो की एक उड़ान को बम की धमकी मिली है। फ्लाइट संख्या 6E 762 में लगभग 200 लोग सवार थे और सुरक्षा एजेंसियों को यह धमकी अस्पष्ट लगी।

सूत्र ने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान के लिए पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया था। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24.com पर उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि एयरबस A321 नियो विमान से संचालित यह फ्लाइट सुबह लगभग 7.53 बजे उतरी।