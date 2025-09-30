मुंबई से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी, एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो की उड़ान 6E 762 को बम से उड़ाने की धमकी मिली जिसमें लगभग 200 यात्री सवार थे। धमकी मिलने के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के अनुसार एयरबस A321 नियो विमान सुबह लगभग 7.53 बजे उतरा। इंडिगो की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो की एक उड़ान को बम की धमकी मिली है। फ्लाइट संख्या 6E 762 में लगभग 200 लोग सवार थे और सुरक्षा एजेंसियों को यह धमकी अस्पष्ट लगी।
सूत्र ने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान के लिए पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया था। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24.com पर उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि एयरबस A321 नियो विमान से संचालित यह फ्लाइट सुबह लगभग 7.53 बजे उतरी।
STORY | IndiGo's Mumbai-Delhi flight gets bomb threat— Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2025
An IndiGo flight from Mumbai to the national capital received a bomb threat on Tuesday morning, according to a source. The flight 6E 762 had around 200 people on board and security agencies found the threat to be… pic.twitter.com/1yGrDyvXBS
इंडिगो ने क्या कहा?
इंडिगो के प्रवक्ता ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा,
"30 सितंबर 2025 को मुंबई से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की उड़ान 6E 762 में सुरक्षा संबंधी खतरा देखा गया। स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, हमने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया और विमान को परिचालन के लिए मंजूरी देने से पहले आवश्यक सुरक्षा जांच करने में उनका पूरा सहयोग किया।"
(समाचार एजेंसी PTI इनपुट के साथ)
