अब बिना कैंसिलेशन चार्ज के बदल सकेंगे कंफर्म टिकट की डेट, नए साल में रेलवे की नई तैयारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर जरूरी बदलाव करती रहती है। अब नए साल 2026 पर भारतीय रेलवे यात्रियों को बड़ी सुविधा देने जा रहा है। रेल यात्री अब अपने कंफर्म टिकट की तारीख को ऑनलाइनल बदल सकेंगे वो भी बिना किसी कैंसिलेशन फीस या अतिरिक्त चार्ज के।

दरअसल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 7 अक्टूबर को NDTV को दिए इंटरव्यू में इसको लेकर जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि वर्तमान में तारीख बदलने के लिए टिकट कैंसिल कर नया बुक करना पड़ता है, जिसमें भारी क्लर्केज चार्ज कटता है। नई व्यवस्था में यात्री IRCTC ऐप या वेबसाइट पर सीधे तारीख आगे पोस्टपोन कर सकेंगे। इसके लिए आपको कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं देना होगा।

हालांकि, कंफर्म टिकट के बाद अगर आप नई तारीख पर सीट बुक करते हैं तो कंफर्म सीट की गारंटी नहीं होगी, उपलब्धता के आधार पर ही बर्थ मिलेगी। अगर नई तारीख का किराया ज्यादा हुआ तो उस अंतर को भरना पड़ेगा, लेकिन कम हुआ तो रिफंड मिलेगा।

उदाहरण से समझें मान लीजिए अगर आपके पास दिल्ली से इंदौर का कंफर्म टिकट है और प्लान 25 दिसंबर का हो गया, तो पुरानी टिकट कैंसिल किए बिना तारीख बदलकर उसी टिकट से यात्रा कर सकेंगे। सबसे खास बात यह सुविधा ई-टिकट्स पर लागू होगी।

क्या है पुराना नियम पुराने नियम के अनुसार, अगर आपक अपने टिकट बुकिंग की तारीख बदलते हैं तो आपको पहले अपना टिकट कैंसिल कर अगली तारीख के लिए नए सिरे से टिकट बुक करना होता है। इसमें टिकट कैंसिल कराने का भी चार्च लगता है और अगली तारीख पर कंफर्म टिकट मिलेगी या नहीं इसकी भी गारंटी नहीं होती है।