    अब फर्जी रेल टिकट नहीं चलेगा, असली है या नकली? जांच कर बताएगी 'एचएचटी मशीन'

    By Ashish Trivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:49 PM (IST)

    हरदोई रेलवे स्टेशन पर टिकट जांच प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब जनरल टिकटों की जांच एचएचटी मशीन से होगी। टिकट चेकिंग स्टाफ को मशीनें दी गई हैं, जो ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, हरदोई। रेलवे स्टेशन पर यात्रा को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन ने टिकट जांच की प्रक्रिया में अहम बदलाव किया है। अब स्टेशन परिसर और ट्रेनों में जनरल टिकट की जांच एचएचटी (हैंड हेल्ड टर्मिनल) मशीन के माध्यम से की जाएगी।

    इस नई व्यवस्था के तहत जिले में तैनात सभी टिकट चेकिंग स्टाफ को एचएचटी मशीन उपलब्ध करा दी गई है, जिससे वे मौके पर ही टिकट की वैधता की पुष्टि कर सकेंगे।

    एचएचटी मशीन के जरिए जनरल टिकट पर छपे क्यू आर कोड को स्कैन किया जाएगा। स्कैन होते ही टिकट से जुड़ी पूरी जानकारी मशीन की स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगी, जिससे यह साफ हो सकेगा कि टिकट असली है या नकली।

    रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से फर्जी टिकटों पर प्रभावी रोक लगेगी और ईमानदार यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

    इस संबंध में डीआरएम कार्यालय की ओर से भी सभी संबंधित कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक टिकट जांच के दौरान क्यूआर कोड स्कैन करना अनिवार्य होगा, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को तुरंत पकड़ा जा सके।

    हाल ही में जयपुर में एक युवक द्वारा तकनीक का गलत इस्तेमाल कर फर्जी जनरल टिकट तैयार करने का मामला सामने आया था। जांच के दौरान वह टिकट अवैध पाया गया, जिसके बाद रेल प्रशासन ने इस तरह के दुरुपयोग को गंभीरता से लिया।

    इसी घटना के बाद देशभर में जनरल टिकटों की जांच को और सख्त करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे प्रशासन का मानना है कि एचएचटी मशीन से जांच शुरू होने के बाद टिकटों की कालाबाजारी और नकली टिकट बनाने की कोशिशों पर लगाम लगेगी। साथ ही यात्रियों में भी नियमों के पालन को लेकर जागरूकता बढ़ेगी।