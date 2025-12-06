इंडिगो संकट के बीच एक्शन में रेलवे, 37 ट्रेनों में लगाए 116 एक्सट्रा कोच; स्पेशल ट्रेनें भी चलाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार से लेकर आज तक बड़ी संख्या में इंडिगो ने अपनी उड़ाने रद की हैं। इस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए रेलवे ने कमान संभाल ली है।

दरअसल, यात्रियों की डिमांड को देखते हुए और उनके लिए सीटें उपलब्ध कराने के लिए देश भर की कुल 37 ट्रेनों में 116 एक्स्ट्रा कोच लगाए गए हैं। ये देश भर में 114 से ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रिप लगाएंगी। रेलवे ने कई ट्रेनों में लगाए एक्स्ट्रा कोच रेलवे की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, दक्षिणी रेलवे ने सबसे अधिक अतिरिक्त कोचों को कई ट्रनों में जोड़ा है। जिससे 18 ट्रेनों में यात्रियों की कैपेसिटी बढ़ी है। बताया जा रहा है कि अधिक डिमांड वाले रूट्स पर एक्ट्रा चेयरकार और स्लीपर कोच लगाए गए हैं। ये एक्स्ट्रा कोच 6 दिसंबर 2025 से लागू होंगे, जिससे दक्षिणी क्षेत्र में रहने की कैपेसिटी काफी बढ़ जाएगी।

वहीं, उत्तरी रेलवे ने आठ ट्रेनों में एक्ट्रा कोच भी लगाए हैं, जिसमें 3AC और चेयर कार कोच जोड़े गए हैं। आज से लागू किए गए इन उपायों से ज्यादा यात्रा वाले उत्तरी कॉरिडोर पर उपलब्धता बढ़ गई है। पश्चिमी रेलवे ने चार से ज्यादा डिमांड वाली ट्रनों में 3AC और 2AC कोच जोड़कर उन्हें बेहतर बनाया है। ये बढ़ोतरी 6 दिसंबर, 2025 से लागू होंगी।

चार स्पेशल ट्रेनों का भी एलान कई ट्रनों में एक्ट्रा कोच की बढ़ोतरी के साथ लोगों की राह आसान बनाने के लिए चार स्पेशल ट्रेन सर्विस भी चला रहा है। इसमें गोरखपुर - आनंद विहार टर्मिनल - गोरखपुर स्पेशल (05591/05592) 7 से 9 दिसंबर, 2025 के बीच चार ट्रिप चलेगी। नई दिल्ली - शहीद कैप्टन तुषार महाजन - नई दिल्ली रिजर्व्ड वंदे भारत स्पेशल (02439/02440) 6 दिसंबर, 2025 को चलेगी।