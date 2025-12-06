DGCA के संकेतों के बाद इंडिगो ने दिनभर उड़ानें रद कीं, दिल्ली से इंडिगो की मिड नाइट तक 190 घरेलू उड़ानें रद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट से इंडिगो की प्रस्थान से जुड़ी अधिकांश घरेलू उड़ानें शुक्रवार को रद रहीं। आईजीआई एयरपोर्ट की संचालन एजेंसी डायल ने बकायदा अपने एक्स हैंडल पर इसकी सूचना देते हुए शुक्रवार को एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि इंडिगो की प्रस्थान से जुड़ी घरेलू उड़ानों को मध्यरात्रि तक रद कर दिया है। करीब 190 उड़ानों को रद किया गया। हालांकि अपवाद स्वरूप कुछ घरेलू उड़ानें संचालित हुई।

मध्यरात्रि तक उड़ानों को रद करने की सूचना से पूर्व डीजीसीए के सूत्रों ने बताया था कि उड़ानें सिर्फ दोपहर तीन बजे तक ही रद्द की गई हैं, लेकिन बाद में पूरे दिन के लिए रद की घोषणा कर दी गई। इस व्यवधान से हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं।