Indigo Flights Cancelled: फ्लाइटें रद्द, गोरखपुर से दिल्ली व मुंबई के लिए चलेंगी क्लोन ट्रेनें, यहां देखें पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे ने इंडिगो संकट से जूझ रहे यात्रियों की सहूलियत के लिए क्लोन स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। रेलवे बोर्ड और एयरपोर्ट अथारिटी की पहल पर पूर्वोत्तर रेलवे ने शुक्रवार को देर रात ट्रेन आन डिमांड के अंतर्गत गोरखपुर से दिल्ली और मुंबई के लिए क्लोन ट्रेन की समय सारिणी जारी कर दी। गोरखपुर से दिल्ली (आनंदविहार) के बीच सात और आठ दिसंबर को दो जोड़ी स्पेशल तथा गोरखपुर से मुंबई (एलटीटी) के लिए सात दिसंबर को एक जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी।

हालांकि, एयरपोर्ट अथारिटी ने दिल्ली और मुंबई के अलावा बेंगलुरु के लिए भी ट्रेन चलाने की जरूरत बताई है। मुख्यालय गोरखपुर के संबंधित अधिकारी बेंगलुरु के लिए भी एक ट्रेन चलाने पर विचार कर रहे हैं। यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे का अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन पर मंथन जारी है।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 05587/05588 गोरखपुर- लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर स्पेशल में शयनयान श्रेणी के 04, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 08, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 02, वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का 01, साधारण द्वितीय श्रेणी के 04 कोच लगाए जाएंगे। 05591/05592 गोरखपुर-आनन्द विहार टर्मिनस-गोरखपुर स्पेशल में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 20 कोच लगाए जाएंगे।

दरअसल, इंडिगो की सभी फ्लाइटें अचानक रद हो जाने के बाद यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। लोग ट्रेनों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन प्रमुख ट्रेनें पहले से फुल हैं। लग्न में किसी भी ट्रेन का कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा। टिकट के लिए मारामारी मची है।

12555 गोरखपुर-नई दिल्ली-बठिंडा गोरखधाम एक्सप्रेस के एसी थर्ड में वेटिंग लिस्ट 400 पहुंच गई है। एसी फर्स्ट, एसी टू और स्लीपर में नो रूम (टिकटों की बिक्री बंद) है। 22537 नंबर की कुशीनगर एक्सप्रेस में एसी थर्ड में वेटिंग 300 के पार है। अन्य श्रेणियों में नो रूम है। यात्रियों की मुश्किलों को देखते हुए विकल्प के रूप में ट्रेनें चलाई जा रही हैं।