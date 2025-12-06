Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Indigo Flights Cancelled: इंडिगो की सभी उड़ानें कैंसिल, गोरखपुर एयरपोर्ट पर हंगामा, परेशान हुए यात्री

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 07:19 AM (IST)

    गोरखपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस ने परिचालन कारणों से दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों की उड़ानें रद्द कर दीं। यात्रियों को सुबह मैसेज से सूचना मिली, जि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    गोरखपुर से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु की उड़ानें ठप। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एयरपोर्ट पर शुक्रवार का दिन यात्रियों के लिए बेहद कष्टदायक साबित हुआ। इंडिगो एयरलाइंस ने परिचालन कारणों से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु की अपनी सभी उड़ानें रद कर दी। सुबह आठ बजे मोबाइल पर मैसेज आते ही यात्रियों की योजनाएं छिन्न–भिन्न हो गईं, बल्कि एयरपोर्ट और घरों दोनों जगह हड़कंप मच गया। जिनकी उड़ानें थीं, वे पूरी तरह असमंजस और बेबसी में फंस गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह आठ बजे के आसपास इंडिगो एयरलाइंस ने संदेश और फोन काल के जरिए यात्रियों को सूचित किया कि दिन की सभी उड़ानें रद कर दी गई हैं। सूचना मिलते ही बड़े पैमाने पर लोगों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुईं। कई यात्री दफ्तर, मेडिकल अपाइंटमेंट, इंटरव्यू और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए निकलने की तैयारी में थे।

    अचानक आए इस बदलाव ने उन्हें असमंजस में डाल दिया। कुछ यात्रियों ने बताया कि एक मैसेज ने पूरा दिन बदल दिया। सारी तैयारी और आगे की बुकिंग बेकार हो गई। सूचना के बावजूद बड़ी संख्या में यात्री स्थिति स्पष्ट करने एयरपोर्ट पहुंचे। कुछ को रिफंड की जानकारी चाहिए थी, तो कुछ अगले दिन की फ्लाइट बुक करने के लिए काउंटरों पर पहुंचे।

    बढ़ती भीड़ को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया और परिसर के बाहर भी बैठने की व्यवस्था बढ़ाई। हालांकि व्यवस्थाएं बढ़ाई गईं, लेकिन यात्रियों की नाराज़गी और असुविधा कम नहीं हो सकी।

    यह भी पढ़ें- सर्दियों में कोहरा नहीं रोक सकेगा ट्रेनों की रफ्तार, सुरक्षा देगा 'कवच'

    प्रतीक्षारत यात्रियों को इंडिगो की ओर से स्नैक्स दिए गए, पर उड़ानों के रद होने से उनका तनाव कम नहीं हुआ। कई यात्रियों ने कहा कि सुबह से लगातार फोन करने और पूछताछ करने के बाद भी वे अपनी आगे की योजना तय नहीं कर पा रहे थे। कनेक्टिंग फ्लाइट, होटल बुकिंग और आगे की यात्रा पर इसका असर साफ दिखा।

    भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिनभर यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान रखा। एयरपोर्ट निदेशक संजय कुमार ने कहा कि इंडिगो एयरलाइंस द्वारा सभी यात्रियों को समय से सूचना भेजी गई है। एयरपोर्ट पर बैठने, पेयजल और सहायता संबंधी सभी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था कर दी गई है। हमें उम्मीद है कि परिचालन स्थिति जल्द सामान्य होगी और यात्रियों को राहत मिलेगी।