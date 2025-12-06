Indigo Flights Cancelled: इंडिगो की सभी उड़ानें कैंसिल, गोरखपुर एयरपोर्ट पर हंगामा, परेशान हुए यात्री

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एयरपोर्ट पर शुक्रवार का दिन यात्रियों के लिए बेहद कष्टदायक साबित हुआ। इंडिगो एयरलाइंस ने परिचालन कारणों से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु की अपनी सभी उड़ानें रद कर दी। सुबह आठ बजे मोबाइल पर मैसेज आते ही यात्रियों की योजनाएं छिन्न–भिन्न हो गईं, बल्कि एयरपोर्ट और घरों दोनों जगह हड़कंप मच गया। जिनकी उड़ानें थीं, वे पूरी तरह असमंजस और बेबसी में फंस गए।

सुबह आठ बजे के आसपास इंडिगो एयरलाइंस ने संदेश और फोन काल के जरिए यात्रियों को सूचित किया कि दिन की सभी उड़ानें रद कर दी गई हैं। सूचना मिलते ही बड़े पैमाने पर लोगों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुईं। कई यात्री दफ्तर, मेडिकल अपाइंटमेंट, इंटरव्यू और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए निकलने की तैयारी में थे।

अचानक आए इस बदलाव ने उन्हें असमंजस में डाल दिया। कुछ यात्रियों ने बताया कि एक मैसेज ने पूरा दिन बदल दिया। सारी तैयारी और आगे की बुकिंग बेकार हो गई। सूचना के बावजूद बड़ी संख्या में यात्री स्थिति स्पष्ट करने एयरपोर्ट पहुंचे। कुछ को रिफंड की जानकारी चाहिए थी, तो कुछ अगले दिन की फ्लाइट बुक करने के लिए काउंटरों पर पहुंचे।

बढ़ती भीड़ को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया और परिसर के बाहर भी बैठने की व्यवस्था बढ़ाई। हालांकि व्यवस्थाएं बढ़ाई गईं, लेकिन यात्रियों की नाराज़गी और असुविधा कम नहीं हो सकी। यह भी पढ़ें- सर्दियों में कोहरा नहीं रोक सकेगा ट्रेनों की रफ्तार, सुरक्षा देगा 'कवच' प्रतीक्षारत यात्रियों को इंडिगो की ओर से स्नैक्स दिए गए, पर उड़ानों के रद होने से उनका तनाव कम नहीं हुआ। कई यात्रियों ने कहा कि सुबह से लगातार फोन करने और पूछताछ करने के बाद भी वे अपनी आगे की योजना तय नहीं कर पा रहे थे। कनेक्टिंग फ्लाइट, होटल बुकिंग और आगे की यात्रा पर इसका असर साफ दिखा।