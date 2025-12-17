'सेवन सिस्टर्स' पर विवादित बयान के बाद भारत सख्त, बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया

Language
    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 01:44 PM (IST)

    भारत आए बांग्लादेश के राजदूत (विदेश मंत्रालय-एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार ने आज बुधवार, 17 दिसंबर को बांग्लादेश के राजदूत को बुलाया। ये मुलाकात ढाका में भारतीय दूतावास को मिली धमकी के तुरंत बाद रखी गई।

    बांग्लादेश के राजदूत मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह बुधवार की दोपहर विदेश मंत्रालय पहुंचे। मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को भारतीय दूतावास को धमकी मिलने के एक दिन बाद ही भारत बुला लिया गया।

