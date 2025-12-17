'सेवन सिस्टर्स' पर विवादित बयान के बाद भारत सख्त, बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया
भारत सरकार ने बांग्लादेश के राजदूत को ढाका में भारतीय दूतावास को मिली धमकी के बाद तलब किया। बांग्लादेश के राजदूत मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को विदेश मंत ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार ने आज बुधवार, 17 दिसंबर को बांग्लादेश के राजदूत को बुलाया। ये मुलाकात ढाका में भारतीय दूतावास को मिली धमकी के तुरंत बाद रखी गई।
बांग्लादेश के राजदूत मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह बुधवार की दोपहर विदेश मंत्रालय पहुंचे। मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को भारतीय दूतावास को धमकी मिलने के एक दिन बाद ही भारत बुला लिया गया।
#WATCH | Delhi | India has summoned the Bangladesh High Commissioner regarding the security of the Indian High Commission in Dhaka after a threat was received pic.twitter.com/LlM7uOyuYl— ANI (@ANI) December 17, 2025
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
यह भी पढ़ें- पिछले 13 सालों में भारत के 18 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी, RTI में चौंकाने वाला खुलासा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।