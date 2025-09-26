मानसून की विदाई के साथ बिहार में झमाझम बारिश, दिल्ली-NCR में ठंड कब से देगी दस्तक; IMD ने बताया
दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में मौसम शुष्क है उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई हो चुकी है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है लेकिन 28 से 30 सितंबर के बीच हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में बारिश की चेतावनी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है। राजधानी दिल्ली में उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया है। वहीं, पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई हो गई है। यूपी के जिलों में भी गर्मी से हाल बेहाल है।
इस बीच मौसम विभाग कुछ राज्यों में बारिश को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। आइए आपको आज के मौसम के बारे में बताते हैं....
दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम
सितंबर का महीना समाप्त होने को है, लेकिन अभी भी राजधानी में उमस भरी गर्मी का सिलसिला जारी है। आईएमडी के ताजा अपडेट के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। 28 से 30 सितंबर के बीच कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। देश से मानसून की विदाई से पहले राजधानी में बादल बरसेंगे।
राजस्थान से शुरू हुई मानसून की विदाई
पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई हो गई है। इस साल मानसून की विदाई करीब दो दिन पहले ही हुई। सामान्य तौर पर पश्चिमी राजस्थान से मानसून 17 सितंबर को वापसी करता है, लेकिन इस साल मानसून ने 15 सितंबर से ही वापसी शुरू कर दी। देश से मानसून की विदाई 15 अक्तूबर तक होती है। मानसून की विदाई के साथ तापमान में कमी देखने को मिलती है और मध्य नवंबर तक ठंड का आगमन शुरू हो जाता है।
यूपी से बिहार तक बारिश होगी या नहीं?
दिल्ली से सटे राज्य यूपी में भी गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। सितंबर के महीने में जून वाली गर्मी ने लोगों को परेशान किया है। बता दें कि यूपी को आज आईएमडी ने ग्रीन जोन में रखा है, जिसका मतलब होता है कि बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है।
वहीं, बिहार में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। बिहार से मानसून की विदाई हो रही है। इस दौरान बारिश का सिलसिला राज्य के कुछ जिलों में देखने को मिल सकता है।
केरल के कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी
जहां एक ओर उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी और बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। ठीक इससे विपरीत केरल में बारिश से हाहाकार है। केरल के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है। इस बीच तिरुवनंतपुरम के जिला कलेक्टर ने आज व्यावसायिक कॉलेजों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया है। हालांकि, निर्धारित सार्वजनिक परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी।
क्या इस साल पहले होगा ठंड का आगमन?
चूंकि मानसून की विदाई पूरे देश से 30 सितंबर से शुरू हो जाएगी। ऐसे में 15 अक्तूबर तक पूरे देश से मानसून विदा हो जाएगा। माना जा रहा है कि अक्तूबर के अंत से सर्दी का मौसम दस्तक देने को पूरी तरह तैयार है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मध्य अक्तूबर से ही मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। नवंबर महने में उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरा देखने को मिलने लगेगा। दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में गुलाबी ठंड का एहसास होगा।
