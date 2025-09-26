मानसून की विदाई के साथ बिहार में झमाझम बारिश, दिल्ली-NCR में ठंड कब से देगी दस्तक; IMD ने बताया

दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में मौसम शुष्क है उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई हो चुकी है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है लेकिन 28 से 30 सितंबर के बीच हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में बारिश की चेतावनी है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है। राजधानी दिल्ली में उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया है। वहीं, पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई हो गई है। यूपी के जिलों में भी गर्मी से हाल बेहाल है।

इस बीच मौसम विभाग कुछ राज्यों में बारिश को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। आइए आपको आज के मौसम के बारे में बताते हैं.... दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम सितंबर का महीना समाप्त होने को है, लेकिन अभी भी राजधानी में उमस भरी गर्मी का सिलसिला जारी है। आईएमडी के ताजा अपडेट के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। 28 से 30 सितंबर के बीच कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। देश से मानसून की विदाई से पहले राजधानी में बादल बरसेंगे।

यूपी से बिहार तक बारिश होगी या नहीं? दिल्ली से सटे राज्य यूपी में भी गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। सितंबर के महीने में जून वाली गर्मी ने लोगों को परेशान किया है। बता दें कि यूपी को आज आईएमडी ने ग्रीन जोन में रखा है, जिसका मतलब होता है कि बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है।