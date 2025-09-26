Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jharkhand Weather Update: झारखंडवासियों दशहरा मेला में भीगने को हो जाएं तैयार, तीन दिनों तक जमकर बरसेंगे बादल

    By kumar Gaurav Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:44 AM (IST)

    रांची में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने मौसम बदल दिया है। तापमान में गिरावट आई है और लोगों ने रात में चादर ओढ़ना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है जिससे दुर्गा पूजा में पंडाल देखने जाने वालों को परेशानी हो सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image
    राजधानी समेत आसपास के जिलों में मेघगर्जन के साथ बहेगी तेज हवा

    जागरण संवाददाता, रांची। पिछले कुछ दिनों से राजधानी रांची में हो रही वर्षा ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। राजधानी का तापमान गिर गया है और मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया कि तापमान में अगले तीन दिनों तक बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गत तीन चार दिनों से हो रही वर्षा से तापमान गिर गया है और रात में लोगों ने चादर ओढ़ना शुरू कर दिया है। अहले सुबह कहीं कहीं कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दुर्गा पूजा के दौरान राजधानी में देर रात ठंड अपना असर दिखा सकती है।

    दुर्गा पूजा में पंडाल देखने आने वाले दर्शनार्थियों की बढ़ेगी परेशानी

    वहीं, 29 सितंबर तक आसमान में बादल छाए रहने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना जताई गई है। जिस कारण दुर्गा पूजा में पंडाल देखने आने वाले दर्शनार्थियों की परेशानी बढ़ सकती है।

    वहीं, शहर के कई जगहों पर आयोजित गरबा और डांडिया नाइट्स में शामिल होने जाने वाले लोगों को भी मौसम विभाग ने सतर्क किया है।

    मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि 26 और 27 सितंबर को राज्य के कई स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। बताया कि अगले पांच दिनों तक अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

    ऐसा रहा मौसम

    पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य में कहीं कहीं मानसून की सक्रिय रहा तो अधिकांश जगहों पर कमजोर दिखा। कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा 21 मिमी पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी में हुई।

    वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस लातेहार में रिकॉर्ड किया गया। वहीं, राजधानी रांची का अधिकतम 29.7 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।