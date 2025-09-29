Language
    मुंबई में बारिश से हाहाकार, दिल्ली में उमस भरी गर्मी ने किया परेशान; IMD ने बताया कब से बदलेगा मौसम

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 09:06 AM (IST)

    सितंबर के अंत में भी कई राज्यों में बारिश जारी है जिससे हालात खराब हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की विदाई शुरू हो गई है लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई में लगातार बारिश से स्थिति गंभीर है। दिल्ली-एनसीआर में 30 सितंबर और 1 अक्तूबर को बारिश की संभावना है जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 सितंबर से 3 अक्तूबर तक बारिश हो सकती है।

    देश में मानसून की विदाई के बावजूद कई राज्यों में भारी बारिश जारी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सितंबर के महीने के खत्म होने में केवल कुछ दिन ही शेष बचे हैं। आम तौर पर सितंबर के अंत तक बारिश का दौर थमने लगता है और मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। लेकिन इस साल ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश से हालात खराब है।

    दरअसल, देश से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। बावजूद इसके महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लगातार बारिश से स्थिति बिगड़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ समय तक मौसम का यही अंदाज देखने को मिलेगा। जानिए आज आपके शहर में मौसम कैसा रहेगा?

    दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?

    राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी से हालत खराब है। लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में इस उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। आईएमडी के ताजा अपटेड के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में 30 सितंबर और 1 अक्तूबर को बारिश की संभावना है। हालांकि, आज बादलों की आवाजाही बरकरार रहेगी।

    यूपी में आज मौसम का हाल

    पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस समय उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बुरा है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट में बताया गया है कि 30 सितंबर से 3 अक्तूबर तक लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी यूपी के भी कई जिलों में इस समयावधि में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। 29 सितंबर को झांसी, मथुरा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, कौशांबी, प्रयागराज समेत कुछ जिलों में बारिश की संभावना है।

    मुंबई में बारिश से हाहाकार

    महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पिछले कुछ दिनों बारिश से लोग परेशान है। मुंबई के कई क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति है। मुंबई से सटे इलाके ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में बारिश से हाल बेहाल हो गया है। आईएमडी के अलर्ट को देखते हुए मुंबई में आज स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। वहीं, कई संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम भी दिया गया है। आईएमडी ने बताया कि आज भी मुंबई के कई हिस्से में भारी बारिश की संभावना है।

    देश के अन्य राज्यों में आज का मौसम

    बिहार में पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो से तीन दिनों के बीच इससे राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। विभाग के मुताबिक 1 से 4 अक्तूबर के बीच राज्य के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं, दक्षिण भारत के कई राज्यों में इस समय बारिश हो रही है। केरल में लगातार बारिश से लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

