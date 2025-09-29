मुंबई में बारिश से हाहाकार, दिल्ली में उमस भरी गर्मी ने किया परेशान; IMD ने बताया कब से बदलेगा मौसम

सितंबर के अंत में भी कई राज्यों में बारिश जारी है जिससे हालात खराब हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की विदाई शुरू हो गई है लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई में लगातार बारिश से स्थिति गंभीर है। दिल्ली-एनसीआर में 30 सितंबर और 1 अक्तूबर को बारिश की संभावना है जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 सितंबर से 3 अक्तूबर तक बारिश हो सकती है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सितंबर के महीने के खत्म होने में केवल कुछ दिन ही शेष बचे हैं। आम तौर पर सितंबर के अंत तक बारिश का दौर थमने लगता है और मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। लेकिन इस साल ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश से हालात खराब है।

दरअसल, देश से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। बावजूद इसके महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लगातार बारिश से स्थिति बिगड़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ समय तक मौसम का यही अंदाज देखने को मिलेगा। जानिए आज आपके शहर में मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी से हालत खराब है। लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में इस उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। आईएमडी के ताजा अपटेड के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में 30 सितंबर और 1 अक्तूबर को बारिश की संभावना है। हालांकि, आज बादलों की आवाजाही बरकरार रहेगी।