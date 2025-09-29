UP Weather Update: 24 घंटे में फिर बदलेगा यूपी का मौसम, 35 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट

लखनऊ और पूर्वांचल में 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के 35 से अधिक जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है जिससे तापमान में गिरावट आएगी। यह बारिश धान की खेती के लिए लाभदायक है। चार अक्टूबर से मौसम में फिर बदलाव होगा और तेज धूप निकलेगी।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। Weather Update: पिछले कई दिनों से हो रही तेज धूप से उमसभरी गर्मी बढ़ी है। मौसम विभाग के अनुसार, 30 सितंबर से तीन अक्टूबर तक लखनऊ और आसपास समेत पूर्वी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। हालांकि, चार अक्टूबर से मौसम में फिर बदलाव होगा और तेज धूप निकलेगी। फिलहाल छिटपुट बरसात से धान की खेती के लिए लाभदायक है।

मौसम विभाग का ये है पूर्वानुमान वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि दक्षिणी और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में हो रही छिटपुट बूंदाबांदी का दायरा थमकर सोमवार को भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन मंगलवार से राजधानी समेत करीब 35 से अधिक जिलों में हल्की से मध्यम बरसात होगी। इस दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।