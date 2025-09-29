Language
    Haryana Weather: हरियाणा में अभी वर्षा का नहीं है कोई आसार, तापमान बढ़ने से सता रही गर्मी

    By Sunil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 08:05 AM (IST)

    कैथल में पिछले कुछ दिनों से दिन का तापमान बढ़ रहा है जबकि रातें ठंडी हो रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ग्लोबल वार्मिंग के कारण है और फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। तापमान बढ़ने से लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण बुखार और जुकाम के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है।

    दिन में गर्मी ने सताया, रात का तापमान आया नीचे। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, कैथल। पिछले तीन चार दिनों से दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो गई है और रात का तापमान कम हुआ है। तापमान का लोगों के जनजीवन पर भी सीधा असर पड़ रहा है।

    मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, फिलहाल वर्षा होने के भी कोई आसार नहीं है। दिन में ज्यादा तापमान होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

    रविवार को दिन का तापमान 36.0 डिग्री दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 26.0 डिग्री रहा। धूप में तपिश का अहसास हो रहा है। तापमान बढ़ने से बुखार व जुखाम के मरीज भी बढ़ रहे हैं। दोपहर के समय गर्मी व उमस के चलते लोगों का हाल-बेहाल है।

